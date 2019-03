Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și președinte al Pro Romania, Victor Ponta da de pamant cu Dragnea, Dancila, Valcov și Teodorovici pe care ii acuza ca, de frica semnalelor din Europa, dau inapoi cu cele mai recente masuri din economie și justiție. ”Trebuie sa stam cu bata pe ei” e concluzia lui Victor...

- Fostul premier si fostul lider al PSD, Victor Ponta, afirma la Digi FM ca avertismentul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu-l intereseaza deloc pe Liviu Dragnea si ca va merge mai departe cu agenda sa. Liderul Pro Romania sustine ca una dintre solutii este o prezenta masiva…

- La primul test electoral și-au exprimat opțiunile aproape 60.000 de votanți. In saptamana care a trecut participarea a fost la jumatate (29.992 voturi exprimate). Diferența consta, cel mai probabil, in descurajarea rețelelor de susținatori activate de Gabriela Firea și Klaus Iohannis, in București,…

- Fiul premierului Viorica Dancila, Victor-Florin Dancila, este angajat la Curtea de Conturi in funcția de consilier la cabinetul unui vicepreședinte al Autoritații de Audit. Cei doi vicepreședinți sunt Ilie Sarbu (fost senator și fost ministru PSD și socrul lui Victor Ponta) și Florin…

- Victor Ponta nu-și dorește o confruntare electorala la alegerile prezidențiale intre Victor Ponta și Klaus Iohannis, dar crede ca actualul președinte al Romaniei ar vrea asta pentru ca Dragnea ”E ușor de batut”. Din aceasta cauza nume posibile pentru funcția de președinte al Romaniei ar fi primarul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca o eventuala ordonanta de urgenta privind anularea hotararilor completurilor de 5 judecatori de la Curtea Suprema, ar fi gresita si nu ar indrepta abuzurile, ci ar avea scopul de a-i permite lui Liviu Dragnea sa ocupe functia…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, s-a dezlanțuit la adresa Guvernului Dancila. Pe Facebook, acesta susține ca Romania pierde bani europeni, din cauza minciunilor echipei conduse de Liviu Dragnea, liderul PSD."In 2014 - 2016 cu sprijinul Comisarului European Corina Cretu , al echipei sale…

- Liviu Dragnea - presedintele PSD si Calin Popescu Tariceanu - presedintele ALDE au plecat de la parada militara organizata in Bucuresti, la Arcul de Triumf. Cei doi au mers sa sarbatoreasca, potrivit Antena 3, la sediul ALDE din Capitala. Reamintim faptul ca, desi initial anuntase ca nu participa…