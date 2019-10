Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti pentru STIRIPESURSE.RO ca „de principiu” parlamentarii formatiunii nu au cum sa voteze in Parlament guvernul cu care se va prezenta premierul desemnat, Ludovic Orban, dar ca sunt deschisi la o intalnire cu acesta.„Noi suntem de stanga. De…

- Motiunea de cenzura de astazi reprezinta startul unei perioade de instabilitate politica, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook, explicand ca Guvernul va cadea, dar marele castigator nu vor fi Klaus Iohannis sau Ludovic Orban, ci Victor Ponta.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, anunța ca parlamentarii Pro Romania vor vota moțiunea de cenzura, dar ulterior nu vor mai vota un Guvern cu oameni ”incapabili”. Ponta arata ca este nevoie de o schimbare reala și profunda, nu doar de o alternanța la putere.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul…

- PNL se pregateste sa depuna motiunea de cenzura dupa ce a strans numarul de semnaturi pentru a darama Guvernul. Liberalii spun ca au deja 237 de semnaturi, cu patru mai multe decat au nevoie...

- Ludovic Orban ii transmite premierului Viorica Dancila ca a strans 237 de semnaturi. ”Mesaj pentru VVD: 237> 233” scrie Ludovic Orban pe Facebook. Mesajul lui Ludovic Orban are peste 110 distribuiri. Premierul se afla in SUA in acest moment. Moțiunea de cenzura…

- Aflata în vizita în SUA, Viorica Dancila tranmite un mesaj opoziției de la București, susținând, într-o postare pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece. Intervenția premierului vine în contextul în care liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii au…

- Pro Romania voteaza motiunea de cenzura la vedere. "Nu doar ca am semnat motiunea de cenzura si eu si toti cei de la Pro Romania, o votam la vedere. O sa incerc si alti fosti colegi de la PSD ca acest caraghioslac si aceasta bataie de joc trebuie sa inceteze", a afirmat Ponta, marti seara, la Digi…

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…