Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti, intr-o intervenție telefonica pentru B1 TV, ca Pro Romania va vota moțiunea simpla depusa de Opoziției impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liderul Pro Romania considera ca este inadmisibil ca Guvernul si Ministerul Justitiei sa promoveze OUG…

- Dragnea e la pamat! Liderul PSD incaseaza lovitura dupa lovitura in razboiul cu Victor Ponta. Liderul Pro Romania a reușit sa-i ia oameni valoroși și se pare ca nu are de gand sa se opreasca aici.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a dezvaluit, la Adevarul Live, ca banii taiati de Dragnea din bugetul SRI si relocati catre Sanatate vor ajunge, cu dedicatie, catre o firma americana cu management din Israel. Numele programului propus de liderul PSD coincide cu numele produsului vandut de firma israeliana.…

- Astfel, actualul sef al statului ar obtine 34,4- din voturi, cu 0,5- mai putin decat ar fi primit in decembrie 2018. Pe locul doi s-ar situa liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care ar obtine 15,4- din voturi, aflandu-se in crestere fata de luna trecuta, cand ar fi primit 12,9- din voturi. Podiumul…

- "Ce fac Valcov acum si cu Teodorovici, din pacate, este un Caritas bugetar pe care il vom plati cu totii. De asta nu pot sa se mai imprumute, de asta euro creste, pentru ca oamenii si pietele financiare isi dau seama ca nu mai ai cu ce sa sustii. De asta am ajuns sa avem inflatie mai mare decat in…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, s-a aprins dupa vestea ca euro a atins un nou maxim istoric, ajungand la 4,7 lei. Fostul premier critica dur faptul ca subvențiile pentru partide au fost platite punctual de la bugetul de stat, in prima luna a acestui an."Euro a depasit pragul de 4,7 ron…

- "Anul 2019 - Alegeri pentru functia de Presedinte al Romaniei! Dvs. cum va doriti sa fie Presedintele Romaniei din Decembrie 2019? Eu am o idee - ca cel din filmuletul de mai jos. Ps - nu imi spuneti va rog ca va trebui sa alegem intre Iohannis si Dragnea!!!! Nu vreau sa retraim…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza vineri seara in scandalul legat de șefia Armatei. Ponta susține ca generalul Nicolae Ciuca a fost numit in funcția de Șef al Statului Major General in urma propunerii lui Mircea Dușa și susținuta de el, cand era premier și lider al PSD. Ponta il acuza pe Dragnea…