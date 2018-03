Stiri pe aceeasi tema

- „In septembrie, octombrie, imi spune Gabi Oprea: <>. Dancu urma sa fie premier in locul meu. (...) Era prietenul lui cel mai bun atunci si Vasile Dancu este un om acceptat. (...) paticipa la intalniri. E bun prieten si cu Maior si cu Coldea si cu ceilalti, cu Ghita. (...) Aici e meritul lui…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz.

- Urmare a interesului public manifestat de rolul regional tot mai important jucat de compania nationala Transgaz pe piata gazelor din Europa, trebuie precizat si faptul ca procesul de alocare de capacitate in punctele de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale din Romania si tarile…

- Presedintele PSD Cluj: Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Basescu si Udrea Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- Operatorul roman de transport al gazelor naturale estimeaza ca in 2020 conducta “Tarmul Marii Negre - Podisor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagra” ar putea fi operationala, proiectul urmand sa faca legatura cu gazoductul BRUA.

- Unul dintre cele mai mari site-uri despre pariuri sportive din Europa a trecut printr-un proces de rebranding pentru a se alinia tendintelor pietei de pe continent. Majoritatea tarilor din Europa fie si-au reglementat deja domeniul pariurilor online, fie sunt in proces de reglementare, lucru…

- O baza militara din România, unde militarii nostri au facut exercitii alaturi de partenerii din NATO, vara trecuta, apartine partial unui grup de oameni de afaceri din Siria, care sprijina regimul dictatorului Bashar al-Assad.

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan."Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea Neagra, in…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a refuzat sa comenteze afirmatiile facute de ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, care a numit scuturile antiracheta ale NATO „umbrele gaurite”. Fifor sustine ca Romania este cel mai important pilon de securitate de la Marea Neagra.

- Situat pe Transfagarasan, pe cel mai pitoresc drum din Romania, Barajul Vidraru este al 5-lea ca marime din Europa care este construit sub forma unui arc de cerc. La momentul finalizarii construcþiei, in 1966, el se situa pe locul 9 in lume, dar in prezent se afla pe al 27-lea. De la darea in folosinþa…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un imprumut in valoare de 278 de milioane lei 60 milioane euro pentru constructia unei noi conducte de transport gaze naturale intre Romania, Bulgaria,…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan. "Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- ”Chiar daca ministrul Melescanu a negat semnarea unui acord pe tema energiei cu Ungaria, premierul Viktor Orban impreuna cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, sustin contrariul. Potrivit acestora, Romania urmeaza sa-si asume obligatia de a pune la punct conditiile tehnice pentru a…

- Forta navala a Romaniei la Marea Neagra este inferioara celei rusesti, insa Romania fiind mebru NATO, comparatia trebuie privita la nivelul aliantei. Astfel, conform analizei Stratfor din 2016, NATO are capabilitati numerice superioare la Marea Neagra fata de forta navala a Rusiei, la aproape toate…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. "In calitatea sa de stat membru NATO…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- Tudor Chirila a lansat un atac dur la adresa PSD, susținand ca singurul obiectiv al programului de guvernare este desființarea DNA.Artistul il critica și pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre care spune ca ”e in stare sa vina de unde rasare soarele ca sa devina eroul național care…

- 140 de ani de relatii diplomatice romano-ruse Valeri Kuzmin. Foto: Radio Chisinau Câteva companii rusesti sunt interesate de zacamintele de gaze românesti din Marea Neagra, a declarat astazi ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, în cadrul unui eveniment de marcare a 140…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor fostului premier Victor Ponta, care a sustinut ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in Guvern."Eu, cu Darius, am lucrat foarte bine cand eram ministru al Fondurilor Europene si dansul era ministru al…

- De cand lumea și pamantul ne gandim la combinații. Neputandu-le face singuri, apelam la prieteni ori oameni cu aceleași apucaturi. Și uite așa apare grupul de interese. Care lejer poate dovedi sinonimie cu „GIO”. Știți voi, „grup infracțional organizat”… Romania,…

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Noi dezvaluiri incredibile ies la iveala in dosarul in care Ion Arsene este acuzat de trafic de influenta! Potrivit informatiilor obtinute de Romania TV, in prim-plan ar fi, acum, chiar fostul premier Victor Ponta, dar si fostul ministru Gabriel Oprea. Potrivit informatiilor, Arsene ar fi…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Dan Gheorghiu este nominalizarea facuta de Romania pentru un post in conducerea ACER (Agentia Europeana de Cooperare a autoritatilor de reglementare in Energie), dupa cum au declarat surse din ANRE pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ULTIMA ORA - Magistratii au decis SOARTA lui Radu Mazare: Fostul…

- Fratii Mihai si Gabriel Bujor au participat , alaturi de lotul national al Romaniei, la turneul international Yellow Cup din Elvetia. Competitia care s-a desfasurat in perioada 29-30 decembrie a fost castigata de Rusia, “tricolorii” terminand pe locul 3. Mihai Bujor a revenit accidentat in tara, dupa…