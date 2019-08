Victor Ponta, scandal cu Cozmin Gușă și Traian Băsescu. ”A luat foc cuplul de șantajiști, spăgari, bișnițari” ”Ne injura Basescu și Gușa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem și trebuie sa continuam Basescu + Gușa , clasicul cuplu de șantajiști, șpagari și bișnițari, a luat foc! Tocmai iși gasisera in "neconflictuala Viorica" o noua victima de unde sa suga bani și avantaje - și eu le stric afacerile! Base și Gușa vor in continuare Guvernul acesta rau pentru Romania și bun pentru ei - ați ințeles? Aștia care se lafaiau in bani și avantaje in timp ce taiau pensiile, salariile și bagau firmele romanești in faliment - nu le ajunge niciodata! Viața ne-a invațat pe toți ca atunci cand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cu parere de rau, din motive personale, am decis sa ma retrag din proiectul politic PRO Romania. Raman in continuare un simpatizant al lui Victor Ponta pe care il consider cel mai capabil politician pe care il are Romania in prezent Promit sa le fiu alaturi fostilor mei colegi de partid cu sprijin…

- Victor Ponta reactioneaza dur la atacurile venite din partea lui Traian Basescu,dar si din partea lui Cozmin Gusa. Liderul Pro Romania ii numeste pe cei doi "santajisti", "spagari" si "bisnitari"."Ne injura Basescu si Gusa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem si trebuie sa continuam.…

- "Ne injura Basescu si Gusa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem si trebuie sa continuam", scrie Ponta pe Facebook. "Basescu + Gusa , clasicul cuplu de santajisti, spagari si bisnitari , a luat foc! Tocmai isi gasisera in “neconflictuala Viorica” o noua victima de unde sa suga bani…

- "Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat "prieten" de Emmanuel Macron", scrie Victor Ponta pe Facebook "Dar - se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e "prieten" cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este "prieten"…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Dancila i-ar fi promis ca ii coopteaza partidul la guvernare și ca rupe coaliția cu ALDE, cu condiția ca Ponta sa-i susțina candidatura la alegerile prezidențiale. ”Ca si in cazul UDMR doamna Dancila mi-a cerut…

- "Votam Legea Pensiilor doar in conditiile in care Guvernul garanteaza ca are resursele bugetare necesare / cine ii minte si isi bate joc de pensiile romanilor inseamna ca este mai ticalos decat Basescu in 2010 !", a scris liderul PRO Romania pe Facebook. Legea sistemului public de pensii,…

- Victor Ponta reactioneaza la datele publicate de INS, care arata ca deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro, in crestere 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Fostul premier solicita masuri urgente pentru evitarea…

- Europarlamentarul Rares Bogdan reactioneaza dur la infrangerea Romaniei in cursa pentru un loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Fostul jurnalist sustine ca actualul guvern trebuie indepartat rapid."Asta se intampla cand prostii si nepriceputii conduc Guvernul, Senatul si Camera…