Victor Ponta: Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun. România e pe pragul prăpastiei "De fiecare cand sunt intrebat despre PSD le raspund cu fraza faimoasa 'Am venit sa va spun ca pe mine sa nu va bazati'. Nu am plecat din PSD doar din cauza lui Dragnea. Am fost nemultumit ca au guvernat si se guverneaza prost in continuare. Din 2017 s-a guvernat prost. Deci problema PSD e a lor. Nu doar din cauza lui Dragnea, e usor sa dai vina doar pe Dragnea si Valcov. Cei care erau atunci erau si acum. Le zic acum cand nu mai e Dragnea, poate inainte ziceau ca am ceva cu Dragnea. Economic, Romania e pe pragul prapastiei. Banii de salarii nu au cum sa ajunga, promisiuni s-au facut prea multe,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

