Stiri pe aceeasi tema

- „PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut/ ProRomania a castigat pentru ca ramane alternativa curata si competenta la mafia lui Dragnea! Romania pierde insa cel mai mult: sa ajungi la Presedintia Uniunii Europene cu o gasca de infractori de Teleorman…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, dupa finalul BPN, ca o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale, a lui Calin Popescu-Tariceanu din partea PSD-ALDE, ca s-a manifestat ca un ”taliban PSD-ist din 2014 cand a abandonat valorite liberale si a preferat sa fie baiatul de mingi”,…

- Victor Ponta reactioneaza la tensiunile uriase din PSD si la atacul lansat de Gabriela Firea la adresa lui Liviu Dragnea. Fostul premier PSD, actual lider al partidului Pro Romania, afirma ca tabara Dragnea va pierde."Firea este singura care se salveaza din falimentul in care duce Dragnea…

- Reacție vehementa a fostului premier al Romaniei, Victor Ponta, dupa ce in presa au aparut informații ca Liviu Dragnea o momește pe Ecaterina Andronescu cu un post de ministru in cabinetul Dancila. "In Romania mai sunt oameni care nu pot fi cumparati de Mafia de la Teleorman - inseamna…

- Fostul premier Victor Ponta ii cere ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, sa raspunda la atacurile lui Liviu Dragnea. „Am vazut ca Dragnea a reluat prostia cu George Maior care a facut ProRomania ( de la Washington). Cred ca Maior isi merita toate jignirile si minciunile cu care il improasca…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a reacționat pe Facebook la declarațiile facute de Liviu Dragnea și Darius Valcov. Ponta a contrazis afirmațiile potrivit carora George Maior ar fi implicat in fondarea partidului Pro Romania. Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a reacționat la afirmațiile facute in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a numit in functii de conducere doar oameni din Teleorman, judetul sau natal, atrage atentia liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, dand-o exemplu pe Viorica Dancila, care este atat premier, cat si presedinte executiv al PSD, si care a numit-o pe Carmen Dan in functia…

- ”Sunt condamnabile aceste violențe care au avut loc in Piața Victoriei, dar cred ca aici putem identifica și vinovații. Sunt absolut convins ca doamna Dancila a fost trimisa in concediu, ca sa nu fie in țara pe data de 10 august. In ceea ce o privește pe doamna Carmen Dan, nu cred o secunda ca a…