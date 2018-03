Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Frans Timmermans a venit la Bucuresti sa ii vada pe viu pe Dragnea & Co ( “tigrii” care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel pana la ultima picatura de sange)! Si ca eventual sa faca eforturi uriase ca sa ii readuca pe drumul drept al UE", a scris Victor…

- Victor Ponta transmite ca Timmermans a gasit la Camera Deputaților ”niște pisici plouate care au miorlait” ca nu știu nimic de cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi sau cu proiectele de modificare a legii justiției, asta deși ”Dragnea & Co” se bat cu pumnii in piept ca lupta impotriva Statului…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, susține ca tot ce se intampla pe scena politica este o farsa de prost gust. Ponta arata ca Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi sunt ințeleși, iar in scena finala cei trei se vor pupa. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA…

- De aproximativ doua ore au loc discuții intre Tudorel Toader și delegația venita din Polonia condusa de un subsecretar de stat de la Ministerul Justiției polonez. Subiectele pe care cele doua parți le abordeaza se refera la cooperarea in justiție dintre cele doua state, discuția fiind foarte importanta…

- In REVISTA presei de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema vizitei la București a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.Digi24: „Se vede și din satelit ce e aici”, a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu despre…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, la Bucuresti, ca el a fost cel care a adus de fiecare data in discutiile cu oficialii romani Directia Nationala Anticoruptie si i-a spus liderului PSD Liviu Dragnea ca social-democratii ar trebui sa fie preocupati in primul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca a vorbit “de la social-democrat la social-democrat” cu presedintele Camerei Deputatior, Liviu Dragnea, si i-a transmis ca reforma sistemului judiciar ar trebui sa fie “in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala in cursul careia are intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Dragnea si Tariceanu, discutii cu Timmermans: A fost o intalnire buna. Urmeaza Iohannis, Dancila, Kovesi si Toader Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Victor Ponta susține ca motivul pentru care nu a raspuns acuzațiilor ce i-au fost aduse in spațiul public este legat de faptul ca nu dorea sa faca rau partidului. In ceea ce privește solicitarea de revocare a procurorului șef al DNA, Ponta spune ca aceasta nu este nimic altceva decat o sceneta regizata…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spune ca va cere explicatii de la toate partile implicate in legatura cu propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA. Frans Timmermans vine la Bucuresti maine si poimaine. Se va intalni cu Laura Codruta Kovesi, cu Tudorel Toader si cu alti…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, se va afla la București joi, 1 martie, la Bucuresti. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Dupa intalnirea cu Dragnea, Timmermans se va intalni…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dupa amiaza la sediul DNA pentru a fi audiat in calitate de martor in cel mai nou dosar al lui Dragnea.„Nu stiu, poate o sa imi aduca noroc. N-ati vazut? Martorii din dosarul asta, unul e șef la ANCOM, altul e ministru.”, a spus Ponta la sosire…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac la Liviu Dragnea, dupa excluderea lui Mihai Chirica din PSD. ”Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD…

- "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose! Dragnea ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul "niciun…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, neaga acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca daca se dovedește ca el a fost denunțator in dosarul in care este cercetat Dragnea, este pregatit sa iși dea demisia din Parlament și sa renunțe la politica. Victor Ponta,…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Fostul presedinte al PSD-ului, Victor Ponta, a scris duminica seara pe pagina sa de Facebook ca daca Liviu Dragnea ii va aduce o copie al denuntului acestuia, atunci isi va da demisia din Parlament si va renunta la Politica. Reactia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta l-ar fi „turnat” in dosarul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- Protestatarii aflati in fata Palatului Parlamentului au inceput sa plece catre case. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului. Zecii de mii de oameni s-au strans in Piata Universitatii, plecand in mars catre Palatul Parlamentului. Participantii…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis…

- Fostul premier, Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, a reacționat la noua schimbare a premierului de catre foștii colegi din PSD. Ponta spune ca ultima decizie a social-democraților arata clar ca Liviu Dragnea a confiscat și guvernarea Romaniei. Victor Ponta a reacționat la decizia PSD de a retrage…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Primarul din Buzau, despre scandalul din PSD. Edilul Constantin Toma a lansat, duminica, un apel catre conducerea Partidului Social Democrat „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Constantin Toma, primarul din Buzau,…

- Victor Ponta intervine și el in scandalul polițistului pedofil din Poliția Romana. Dupa ce Carmen Dan a propus și Tudose a refuzat, fostul premier vine cu un apel catre Liviu Dragnea. Mai exact, Ponta susține ca șefa de la Interne trebuie sa plece imediat.

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie, iar liderul PSD Liviu Dragnea este cel care trebuie sa ii ceara acest lucru. Intr-o postare pe Facebook, Ponta afirma si ca premierul Mihai Tudose trebuie sa numeasca un nou sef la Politia Romana.

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- Victor Ponta a dezvaluit una dintre ceea ce el numește ”obsesia” lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a declarat ca Liviu Dragnea și-ar fi dorit, cand a fost ministru, sa conduca Ministerul de Interne. De acolo au inceput certuri intre Dragnea și Ponta.”E una dintre cele mai mari certuri pe…

- In spatiul public au aparut zilele acestea informatii ca scolile au fost instiintate ca profesorii isi vor primi salariile cu intarziere luna aceasta. Inclusiv prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a atras atentia asupra acestui lucru si a cerut Ministerului Educatiei sa rezolve urgent problema.…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ce se intampla la PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire! Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu / si pe Tutuianu…

- Fostul șef al statului, Traian Basescu, a postat un comentariu acid pe Facebook la adresa ultimelor ieșiri publice ale liderului social-democrat Liviu Dragnea. Basescu il compara pe șeful PSD cu un “scamator” care face turul televiziunilor pentru a “trambița succesele” guvernarii. Traian Basescu a postat…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fata Guvernului pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si propunerile privind codurile penale, manifestantii sustinand ca PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare si ca alesii incearca sa atenteze la democratia si libertatea Romaniei. „Este…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti."Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Citește și: Carmen…

- Turcan: PNL a contestat la CCR modificarile aduse Legii ANI PNL a depus la Curtea Constitutionala sesizarea privind modificarile la Legea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, cerand societatii sa “strige din rasputeri” demisia lui…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) s-a constituit parte in dosarul DNA referitor la sesizarea Oficiului European Antifrauda (OLAF) in ceea ce priveste dosarul "Tel Drum", a anuntat, joi, Marius Nica (PSD), ministrul delegat pentru Fonduri Europene.…