- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Zalau, ca partidul pe care il conduce va face cea mai serioasa, puternica, constructiva si profesionista opozitie la guvernul USR-PNL-UDMR, care, in opinia sa, va inlocui actuala guvernare dupa alegerile parlamentare din 2020.…

- PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale din 2020. Anunțul a fost facut vineri de Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Ecaterina Andronescu a declarat, vineri la Romania TV, ca nu vede alta varianta pentru PSD decat un candidat propriu pentru alegerile prezidențiale din 2020. Pana…

- "Ma uitam la Ponta cum urla ca ii face plangere lui Dancila. Sa nu vorbeasca de funie in casa spanzuratului de plangerile penale", a declarat Liviu Dragnea, la Snagov. Reactia vine dupa ce liderul Pro Romania,Victor Ponta, a anuntat recent ca formatiunea pe care o conduce ii va ataca in instanta…

- Victor Ponta a declarat duminica seara la Romania TV, ca nu va candida la alegerile prezidentiale din acest an si va sustine un alt candidat care sa nu fie nici Klaus Iohannis, nici Liviu Dragnea.“Nu voi candida pentru functia de presedinte in aceasta toamna, voi sustine pe altcineva.…

- Fostul premier Victor Ponta, in prezent lider al Pro Romania, considera ca Laura Codruța Kovesi ar trebui sa-i urmeze exemplul. Cand a fost pus sub acuzare de catre DNA, Victor Ponta s-a retras din funcție, acesta fiind și indemnul pentru Kovesi sa se retraga din cursa pentru șefia Parchetului European.…

- Fostul vicepreședinte al PSD și ministru de interne Ioan Rus crede ca partidul aflat sub conducerea lui Dragnea este in pericol sa se destrame, pentru ca nume grele se pregatesc sa-l paraseasca in urmatoarea perioada. Ioan Rus a plecat și el din PSD in vara lui 2018 pentru a se alatura lui Victor Ponta,…

- Astazi se contureaza pe scena politica de la noi un PSD in deriva, condus despotic de Liviu Dragnea, lider care reușește sa nemulțumeasca pana și propriii aleși locali prin taierile de bugete, alte doua partide care graviteaza in jurul electoratului PSD și cele din Opoziție. ALDE e tot mai nefericit…

- Victor Ponta a reiterat ca nu va candida la prezidentiale. "Nu voi fi eu candidat, vreau ca dupa alegerile din 2020, daca obtinem un rezultat foarte bun cu Pro Romania, alaturi de ministrii care mi-au fost in echipa si inainte, sa mergem in partea executiva. Suntem mult mai buni acolo si mult…