- Actrita si fostul model Bianca Brad, in varsta de 50 de ani, a scris pe pagina personala de Facebook un text de sustinere a referendumului pe tema familiei traditionale si a oferit o serie de argumente pentru care va merge la vot.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa demisioneze de la conducere in momentul in care a fost condamnat in al doilea dosar de coruptie.Liderul Pro Romania sustine ca, pe viitor, "Dragnea,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, la Botosani ca s-ar bucura ca actualul comisar european Corina Cretu sa ocupe functia de prim-ministru al Romaniei la momentul cand tara noastra va prelua, de la 1 ianuarie 2019, presedintia rotativa a Consiliului UE, scrie Agerpres. "M-as…

- Ponta spune ca problema oamenilor din conducerea tarii nu este originea lor, ci faptul ca au fost numiti pe aceste functii de conducere pe „criterii feudale si mafiote, incompatibile cu un stat modern”. Fostul premier mai spune ca singurul exemplu de lider politic care a promovat in conducere doar…

- Social-democratii din Sibiu au reactionat dupa primele doua zile de proteste masive pe strazile orasului, la care au participat mii de oameni. Intr-un comunicat de presa PSD Sibiu ii acuza pe liderii liberalilor de „parazitarea multimii”.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca polițiștii care l-au saltat din trafic pe șoferul cu numerele ”M..E PSD” au acționat la ordinul lui Carmen Dan, cea care a considerat ca așa ii face un serviciu lui Liviu Dragnea. Ponta arata ca in ultima perioada s-a uitat la emisiunile lui Liviu Dragnea…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca prin vizitele in Israel, Liviu Dragnea a incercat sa negocieze in așa fel incat, la nevoie, sa fuga in Israel și sa nu fie extradat. Fostul premier este convins ca interesul principal al lui Dragnea legat de Israel se refera la protectie in caz de condamnare…

