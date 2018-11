"Dupa congresul din 21 octombrie al PRO Romania, astazi avem prima intrunire a Delegatiei Nationale, insemnand toti reprezentantii nostri in teritoriu si coordonatorii de departamente, in asa fel incat sa incepem munca in mod serios. Si, sa facem ceea ce, din pacate, nu mai face alt partid in acest moment in Romania, nici PSD la guvernare, nici PNL in Opozitie, si anume sa organizam o munca a departamentelor, a domeniilor de activitate, sa numim responsabili si avem o lista de 18 coordonatori ai domeniilor care sunt si vicepresedinti ai PRO Romania. E ca un fel de guvern din umbra care are…