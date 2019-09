Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir (ALDE) si Mihai Tudose (Pro Romania) au avut un schimb dur de replici dupa ce senatorul Zamfir a declarat, la Antena 3, ca el nu vede cu ochi buni apropierea ALDE de partidul lui Victor Ponta.

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, joi seara, la Antena 3, ca a renuntat la functia de lider al grupului ALDE din Senat, deoarece nu dorește sa formeze nicio alianța cu partidul lui Victor Ponta. Zamfir afirma ca Pro Romania este "instrumentul statutului paralel"."Nu mai sunt lider in…

- Dupa ce Daniel Zamfir a zis ca Victor Ponta este un tradator și ca ALDE nu poate face alianța cu Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu a spus: ”Sunt colegi care nu au cea mai buna parere. Fiecare iși imagineaza ca exista o soluție ideala. In politica, rareori te intalnești cu soluții ideale”.…

- Președintele ALDE Brașov, senatorul Daniel Zamfir, este consternat de decizia formațiunii de a ieși de la guvernare și de a se alia cu partidul condus de Victor Ponta. „Nu am reusit si nu reusesc sa inteleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru ca am fost plecat o saptamana…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat luni la Antena 3 ca prin asocierea cu Victor Ponta, ALDE și-a ingropat tot discursul anti-abuzuri si contra statului paralel pentru ca Victor Ponta, Mihai Tudose si Daniel Constantin, de la Pro Romania „nu sunt altceva decat instrumentele statului paralel”:„Pe…

- "Referitor la Pruna, este simplu. Domnul Barna a intrat in sevraj, nu mai stie ce sa mai faca, nu mai urca si atunci foloseste si el tot felul de... A intrat in sevraj politic Barna. Odata si cu intrarea mea, domnul Barna poate sa plece acasa. Probabil ca doamna Pruna incearca sa faca tot posibilul…

- Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, la Antena 3, ca președintele PNL Ludovic Orban le-a promis parlamentarilor ALDE, direct sau prin mesageri, funcții de miniștri și locuri pe liste la parlamentare daca voteaza moțiunea de cenzura, dupa cum a relatat STIRIPESURSE.RO pe tema…

- La aproape patru ani distanța, Klaus Iohannis semneaza, alaturi de Victor Ponta, și alți lideri politici Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. In emisiunea lui Razvan Dumitrescu, Iosefina Pascal, o tanara care se afla in public, l-a intrebat pe prim-vicepreședinte…