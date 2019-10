Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica, la Romania TV, ca bugetul țarii este intr-o situație critica, ceea ce ar putea pune in pericol salariile și pensiile.Citește și: Lovitura de teatru! Tudorel Toader susține ca nu el se afla in spatele Legii recursului compensatoriu…

- “De ce ne facem de ras in continuare in Europa? Ne-am facut de ras cu Rovana. Doamna Dancila stia de la mine, nu poate spune ca nu stia, ca nu are nicio sansa cu Rovana Plumb. Ori a facut-o din prostie, ori a vrut sa-i rupa gatul Rovanei Plumb”, a declarat liderul Pro Romania, conform News.ro. …

- ​Luni dupa-amiaza, în ședința Biroului Politic al formațiunii ALDE a luat decizia de ieși de la guvernare. Anunțul a fost facut de liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a menționat ca decizia implica demisia celor 4 membri ALDE din Cabinetul Dancila, iar cei care nu se vor supune,…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- Victor Ponta dezvaluie ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei. Ponta…

- Victor Ponta dezvaluie ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța faptul ca s-a semnat alianța politica dintre ALDE și Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Cele doua partide vor avea grupuri comune in Parlament și ulterior vor stabili protocolul de colaborare.Citește și: Efectul Caracal in Guvern…

- "Doamna Dancila, doamna Firea și domnul Tariceanu considera ca e in regula sa se intalneasca și sa incerce alianțe cu acest personaj... Sa va fie de bine! Eu NU am ce discuta cu unul care ne spune nonșalant ca și-a batut joc de 7,4 MILIOANE de romani! Negociați voi și faceți alianțe cu Ponta... Doamne,…