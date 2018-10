Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Braila, ca incercarea social-democratilor de a-l indeparta pe Liviu Dragnea de la conducerea PSD va fi sortita...

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca discursul Vioricai Dancila de la Strasbourg nu a facut decat sa-i irite pe liderii europeni. Ponta arata ca liderii tuturor grupurilor politice au transmis un mesaj clar catre Romania și i-au cerut Vioricai Dancila sa nu distruga justiția și…

- Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta acuza PSD de politizarea structurilor ministerului de Interne și spune ca liderii politici social-democrați sunt preocupați de propriile interese in detrimentul siguranței cetațenilor. Intr-o postare in care face referire la atacul cu arma alba din Braila, Victor…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Timisoara, ca dosarul violentelor de la protestul Diasporei din 10 august, din Capitala, reprezinta "o miza uriasa" care explica de ce Liviu Dragnea "a inceput atacul impotriva procurorului general". "Referitor la 10 august, evident ca este o miza…

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, sustine ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este singura care "se salveaza" din "falimentul" in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, duce partidul.

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, sustine ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este singura care "se salveaza" din "falimentul" in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, duce partidul. "Firea este singura care se salveaza din falimentul in care duce Dragnea tot PSD-ul /oricine…

- Ponta spune ca problema oamenilor din conducerea tarii nu este originea lor, ci faptul ca au fost numiti pe aceste functii de conducere pe „criterii feudale si mafiote, incompatibile cu un stat modern”. Fostul premier mai spune ca singurul exemplu de lider politic care a promovat in conducere doar…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca prin vizitele in Israel, Liviu Dragnea a incercat sa negocieze in așa fel incat, la nevoie, sa fuga in Israel și sa nu fie extradat.”Eu cred ca Liviu Dragnea și-a negociat ca, la nevoie, sa poata fugi in Israel și sa nu fie extradat (...) Eu nu…