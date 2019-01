Victor Ponta: "Ordonanţa lui Tudorel este o golănie totală" Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat la Romania TV ca ministerul a elaborat proiectul de OUG prin care se vor putea contesta sentintele date de completurile de cinci judecatori constituite nelegal. Toader a sustinut ca o optiune similara exista si in cazul dosarelor bazate pe protocoalele secrete intre Ministerul Public si SRI. Victor Ponta a atacat dur intentia, sustinand ca vor scapa doar politicienii, senatorii si deputatii. "In afara de Dragnea, nu stiu cine va beneficia pentru ca oamenii obisnuiti nu ajung la completurile de cinci judecatori", a declarat Victor Ponta in exclusivitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

