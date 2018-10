Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, critica guvernele din 2017 si pana in prezent, precum si majoritatea parlamentara pentru faptul ca "s-au grabit" sa adopte legi si ordonante pe care apoi "le modifica si rectifica non stop", adaugand ca ordonanta de modificare a legilor justitiei, data "peste…

- Guvernul se va intruni, luni, in sedinta, urmand sa fie adoptata Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia. Anuntul convocarii sedintei de Guvern a fost facut, vineri, de catre ministrul de Externe, Teodor Melesanu.…

- Guvernul a adoptat in sedinta din aceasta saptamana o ordonanta de urgenta prin care se operationalizeaza sectia speciala in cadrul Parchetului General care va ancheta cauzele cu magistrati, sectie prevazuta in Legea 304 privind organizarea judiciara, prima promulgata de presedintele Iohannis. Deputatul…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca marti dimineata va primi delegatia MCV, iar dupa-amiaza se va deplasa la Strasbourg impreuna cu premierul Viorica Dancila, unde se va intalni cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii va cere "sa depasim faza aceea a ingrijorarilor,…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache anunta noi discutii cu parlamentarii, reprezentantii institutiilor si asociatiile de magistrati pentru modificarea legilor Justitiei, in corelare cu observatiile Comisiei de la Venetia, transmite News.ro . „Am decis ca saptamana…

- Presedintele comisiei speciale privind Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a vorbit, vineri, despre apelul lui Klaus Iohannis, care a cerut, joi, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea sa reintroduca Legile Justitiei in circuit si sa le corecteze. Iordache a fost intrebat la RFI Romania despre…

- Comisia de la Veneția recomanda autoritaților romane sa reexamineze modificarile operate pe legile Justiției, astfel incat sa fie menținuta independența magistraților și sa fie evitat riscul ca politicienii sa-i influențeze pe procurori prin inetermediul ministrului Justiției. Reexaminarea recomandata…