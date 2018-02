Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta Kovesi. "Vorbea in oglinda Dragnea,…

- Reaprins seara trecuta, de o afirmatie a sefului PSD, duelul declarativ dintre Liviu Dragnea si Victor Ponta a continuat si pe parcursul acestei prime zile a saptamanii. Intrebat concret daca isi va da demisia, in cazul in care se va demonstra ca Ponta a fost ca martor la DNA, in dosarul Tel Drum, Dragnea…

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului 'Rovinari-Turceni', Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. 'Voi ati vazut ca a mintit? Dragnea mincinosul.…

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Victor Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Liviu Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Voi ati vazut ca a mintit?…

- Liviu Dragnea l-a acuzat din nou, luni, pe Victor Ponta ca este "turnator si santajist", afirmand ca cererea pe care acesta a anuntat ca o depune la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul sefului PSD a fost "ticluita la sfatul celor doua prietene pe care le are in DNA"…

- Ex-premierul Victor Ponta susține ca este dispus sa-i dea bani presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta sa copieze de la DNA declaratia data de el ca martor in dosarul Tel Drum.4 ”Daca domnul Dragnea aduce o hartie, denuntul meu, sau daca DNA spune ca sunt denuntator, tot astazi imi dau demisia…

- Victor Ponta a declarat luni ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor Ponta spune ca declarațiile…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, ii acuza pe Victor Ponta, Dan Șova și Teodor Nițulescu ca l-au „turnat” la DNA in dosarul Tel Drum. Afirmația lui Dragnea vine chiar in ziua in care Ponta a scris pe Facebook ca Dragnea ar trebui sa-și ceara scuze fața de el pentru ca a afirmat ca l-ar fi denunțat…

- Fostul premier, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj in care din nou il ataca pe Liviu Dragnea. De data aceasta, Ponta marturisește ca așteapta scuze de la Dragnea dupa ce șeful PSD a susținut ca Ponta ar fi facut un denunț contra lui.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la Digi 24, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu". "(Dragnea) nu spune niciodata…

- Mai nou, Victor Ponta este chemat la mijlocul lunii viitoare ca martor in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu, care se judeca la Curtea Suprema. La o zi, practic, de cand s-a aflat ca a fost solicitat pentru a da declaratii, in calitate de martor, intr-un dosar al afaceristului Sebastian Ghita, aflat…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a susținut duminica seara, la Antena 3, ca deține informații despre legaturile dintre Liviu Dragnea și controversata societate Tel Drum, dar a specificat ca nu vrea sa se pronunțe, fiindca nu mai este procuror.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Dupa ce s-a aflat, alaturi de colegii de la PSD si ALDE, fata in fata cu primul om stat, la consultarile pe tema desemnarii noului prim-ministru, urmare a demisiei lui Mihai Tudose de la sefia Executivului, Liviu Dragnea a explicat de ce a ales sa mearga, totusi, la Cotroceni. Daca deunazi recunostea…

- Ca atare, Felix Stroe și-a cam strans lucrurile din Palatul CFR și a delegat conducerea ministerului secretarului de stat Dragoș Titea, mai cunoscut ca "regele pacanelelor", ca urmare a salilor de jocuri mecanice pe care le-a „pastorit” in anii trecuți. El a fost director al Direcției Juridice de la…

- Fostul deputat Radu Popa, fost consilier al lui Victor Ponta intervine in razboiul din PSD. El remarca o anumita duplicitate la unii baroni ai PSD și se intreaba cum pot ei sa critice dictatura lui Liviu Dragnea din cadrul PSD in timp ce ei acționeaza fix la fel in propriile fief-uri. El face referire…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, il ataca pe Liviu Dragnea și arata ca acesta a avut in multe cazuri comportament duplicitar, in sensul ca una spune public și alta se intampla in spatele ușilor inchise. Ponta amintește ca inainte de toate execuțiile din PSD, Liviu Dragnea a spus public…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- Fostul premier, Victor Ponta, anunta apocalipsa economica pentru Romania. In emisiunea Income, actualul lider al Pro Romania a explicat cum va arata economia Romaniei in 2018 și nu numai.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat de repede' / VIDEO „Povestea asta de succes…

- Fostul premier, Victor Ponta, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui social-democrat, Liviu Dragnea, dar si la adresa Primarului General, Gabriela Firea. "Am ajuns la un nivel insuportabil de haos institutional si scandal neintrerupt - totul pentru a satisface ambitiile si isteriile Cartelului…

- Cei trei micuți au fost imbracați in straie populare romanești. Fostul presedinte Traian Basescu a defilat, mandru, de mana cu Sofia Anais și Traian, copiii Elenei. Alaturi de el s-a aflat Ioana cu fiul ei, Radu. Citeste si: Ion Iliescu, absent de la parada de Ziua Nationala. Ce politicieni…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. In direct la Digi 24, Ponta a ras de Dragnea, dar a devoalat si mesajul Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca acesta ii era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a inteles, ori nu…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea si Laura Codruta…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, marți, ca nu vor putea fi adoptate modificari la legile justiției care sa fie echilibrate și acceptate pe plan intern și internațional, cat timp Liviu Dragnea ramane președintele Camerei Deputaților. "Am spus deja un lucru simplu și rațional…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri seara, de ce anul acesta i-a invitat pe Calin Popescu Tariceanu si pe Liviu Dragnea la parada de Ziua Nationala, in conditiile in care in 2016 acestia au lipsit de pe lista. "Anul trecut, intr-adevar, nu am invitat pe toata lumea, fiindca am…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, duminica, pe Facebook, ca liderii PSD "nu au inteles nimic" din demisia europarlamentarului Sorin Moisa, afirmand ca atacul "furibund" al acestora arata teama de "oameni cinstiti, curati, profesionisti, care nu pot fi atacati altfel decat cu invective".…

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la News Magazine, despre relația sa cu Liviu Dragnea și de ce a reacționat, dupa ce președintele PSD a spus ca nu s-a intalnit cu Laura Codruța...

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Lia Olguta Vasilescu a afirmat ca Sorin Moisa nu exista pentru Partidul Social Democrat, catalogandu-l drept un "securist mititel si neinsemnat". Europarlamentarul PSD Sorin Moisa pleaca din partid si ii cere demisia lui Liviu Dragnea:" Dragnea, o pata pe obrazul romanilor" "Eu am auzit…

- „(...) In loc de a ne valorifica sansa si libertatea, PSD arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe domnul Dragnea de propriul trecut. Pentru toate aceste motive, astazi am decis sa imi prezint demisia din PSD", a declarat europarlamentarul Sorin Moisa, pe Facebook, precizand ca…

- Ies la iveala amanunte halucinante din scandalul momentului. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a devoalat, la TVR, secrete incredibile despre seful OLAF, institutia care 'l-a ingropat' pe Liviu Dragnea. In direct la Romania9, emisiune moderata de catre Ionut Cristache, Vanghelie a…

- Dupa ce a discutat despre Liviu Dragnea și a dat asigurari ca nu a depus niciun denunț in dosarul in care Dragnea este acuzat de DNA, jurnalistul Victor Ciutacu l-a intrebat pe Ponta care este motivul pentru care el și Liviu Dragnea se urasc atat de mult. Ponta a precizat ca nimeni 45 de ani…

- Sorin Grindeanu a precizat ca a fost la DNA pentru ca ”am fost chemat in calitate de martor și, ca orice cetațean al Romaniei, m-am prezentat sa spun ceea ce spun despre anumite subiecte.” Intrebat despre insinuarea ca a numit un om in Guvern cu legatura cu Tel Drum. ”Am fost intrebat,…

- „Evenimentul zilei” publica, maine, 17 noiembrie, un interviu de senzație cu Dumitru Dragomir (foto). Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal povestește care au fost culisele indepartarii sale de la conducerea LPF, in 2013, și acuza implicarea unor personaje politice influente, ca Victor Ponta și…

- Scandal total intre fostul premier, Victor Ponta si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Dupa atacul dur al lui Ponta, a venit randul lui Ciutacu sa contraatace. Fostul premier si sef al PSD a avut o postare furibunda pe facebook in care a atacat presa care 'l-a linsat' pentru ca l-ar fi 'turnat' pe…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019: "Eu cred ca, azi cand vorbim, domnul Dragnea a facut un blat cu Klaus Iohannis sa nu-i faca probleme la prezidențiale și domnul Dragnea sa pastreze guvernarea. E un blat care face rau Romaniei și din care oricum domnul Dragnea va avea de pierdut. Domnul Iohannis se alege…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Galați, intr-o conferința de presa a Partidului Pro Romania, referindu-se la raportul MCV, ca este nevoie de modificari și de reforme in justiție, dar "nu cu Liviu Dragnea in fruntea Camerei Deputaților". Deputatul a precizat…

- Scandal imens in lumea politica dupa ce șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat cu subsemnatul la DNA și a ieșit din sediul instituției cu calitatea de urmarit penal in cazul Tel Drum. Victor Ponta și Eugen Teodorovici au dat declarații in acest dosar.Mai multe detalii aici: BOMBA BOMBELOR Victor…

- Victor Ponta, deputat neafiliat, membru al noului partid Pro Romania, anunta ca el si ceilalti deputati membri Pro Romania vor sustine demersul de schimbare a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor."Evident, vom sustine initiativa - logica, fireasca - ca la conducerea…

- Intr-o reactie pe Facebook ilustrata ironic cu Olaf, omul de zapada din filmul pentru copii "Regatul de gheata", Victor Ponta considera ca prezenta OLAF in investigatia DNA "reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si Cartel". Totodata, fostul premier face apel la membrii si…

- La cateva ore de cand a aflat ce anume acuzatii ii aduc procurorii, in cel de-al treilea dosar in care este vizat de DNA, Liviu Dragnea a iesit in fata presei, spunandu-si punctul de vedere. “Astazi am fost la DNA sa iau in primire al treilea dosar, nu pot sa intru foarte mult in detalii, […] Dragnea,…

- Fostul premier Victor Ponta si-a exprimat mirarea ca în cadrul organizatiei TSD se vorbeste despre "Pirati", si a aratat ca "macar presedintele TSD este singurul sef de organizatie nationala care nu este din Teleorman", printr-o postare facuta duminica pe pagina sa de socializare.…