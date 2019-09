Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act, marti, de cererea Danei Girbovan de retragere a demisiei din magistratura, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CSM. Potrivit ordinii de zi publicate pe pagina de internet a CSM, Sectia va lua in discutie "renuntarea la…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, in ședinta de marți, 3 septembrie, cererea de renunțare la demisia din magistratura a Danei Girbovan. Decizia a fost luata cu 8 voturi pentru si un vot impotriva. Dana Girbovan a anunțat, dupa ce președintele Klaus Iohannis…

- Victor Ponta considera ca ramanerea judecatoarei Dana Girbovan in magistratura reprezinta un castig pentru Justitie. Liderul Pro Romania este de parere ca numirea in functia de ministru in Cabinerul Dancila ar fi dus la compromiterea judecatoarei."Fara sa o cunosc personal am o impresie foarte…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act, marti, de cererea Danei Girbovan de retragere a demisiei din magistratura, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CSM. Potrivit ordinii de zi publicate pe pagina de internet a CSM, Sectia va lua in discutie ‘renuntarea la…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are pe ordinea de zi a sedintei de marti, 3 septembrie, cererea de renuntare la demisia din magistratura a Danei Girbovan, transmite Mediafax. Potrivit ordinii de zi a sedintei din 3 septembrie, Sectia pentru judecatori din cadrul…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa analizeze, marți, cererea de renunțare la demisia din magistratura a judecatoarei Danei Girbovan. Secția de judecatori a CSM are pe ordinea de zi a ședinței din 3 septembrie "renuntarea la cererea de eliberare din functie, prin demisie, a doamnei…

- Sectia de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are pe ordinea de zi a sedintei de marti, 3 septembrie, cererea de renuntare la demisia din magistratura a Danei Girbovan. Dana Girbovan a hotarat, saptamana trecuta, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis respingerea…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute marti cererea Danei Girbovan de retragere a demisiei din magistratura. Potrivit ordinii de zi din data de 3 septembrie, publicata pe pagina de internet a CSM, Sectia va lua in discutie "renuntarea la cererea…