- Partidul Pro Romania, inființat de Victor Ponta va vota moțiunea de cenzura a opoziției impotriva guvernului Dancila. Declarația a fost facuta de lideri ai noului partid de sorginte social democrata, care spun ca lucreaza, alaturi de liberali, la construirea argumentației ca acest guvern trebuie sa…

- ''Eu cred ca nu are dreptate nici Guvernul, pentru ca este o mare greșeala sa dai prin OUG o asemenea modificare, dar nici domnul Iohannis, ca nu are experiența alegerilor anterioare. Am mai avut acest sistem, cu președintele de Consiliu Județean, ales uninominal. Efectele sunt altele decat cele…

- ”Nu ma bucur de necazul nimanui si nu comentez sentinte penale / ma bucur ca decizia vine dupa votul de ieri care a aratat ce cred romanii despre Liviu Dragnea / imi pare rau de faptul ca acest om orbit de trufie si rautate a tras dupa el in prapastie Romania, Guvernul, Parlamentul, un Partid si onoarea…

- Dupa ce Ludovic Orban a declarat ca “este foarte putin probabil ca Pro Romania sa devina un partener”, Victor Ponta ii raspunde liderului PNL si pune “cruce” unui viitor guvern care sa lase PSD in opozitie inainte de 2020. “Ludovic – sa te scap de dilema : parlamentarii ProRomania NU vor vota un Guvern…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a vorbit marți, la B1 Tv, despre situația din PSD, precizand ca Liviu Dragnea nu are oameni care sa-i fie fideli in partid.„Așa cum ii cunosc pe cei din conducerea PSD, eu cred ca sunt cam toți pe la doamna Dancila și ii jura credința. Paul Stanescu intotdeauna…

- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Zalau, ca partidul pe care il conduce va face cea mai serioasa, puternica, constructiva si profesionista opozitie la guvernul USR-PNL-UDMR, care, in opinia sa, va inlocui actuala guvernare dupa alegerile parlamentare din 2020.…

- Victor Ponta este de parere ca șeful PSD Liviu Dragnea va intra "pe panta morții" daca decizia de miercuri a CCR va fi una de respingere a solicitarii lui Florin Iordache cu privire la completurile de 3 judecatori."Decizia de maine li se aplica doar lui Dragnea și lui Valcov. Poate fi aruncat…

- Victor Ponta a afirmat, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca social-democratia nu mai are nicio legatura cu ceea ce fac Dragnea si Dancila, dar considera ca la alegerile europene va fi o batalia grea, intrucat nimeni nu are banii pe care ii detine Dragnea. “PSD este un partid capturat in…