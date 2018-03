Stiri pe aceeasi tema

- "L-am auzit si eu pe domnul Dragnea. N-am inteles de ce de abia acum a spus, dar este inspaimantator daca este asa. Totusi in tara asta normalitatea inseamna sa respectam legile asa cum si le respecta oricine. (...) Mi-e greu sa explic acest lucru pentru ca normal este, ca atunci cand se intampla…

- Andronescu, despre implicarea SRI in politica: Nu am inteles de ce Dragnea a spus abia acum Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, miercuri, ca nu intelege de ce presedintele PSD Liviu Dragnea a facut dezvaluiri despre implicarea SRI in politica dupa sase ani, dar considera ca „mai bine mai…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI. Reactia acestuia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.„Dragnea…

- Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI. Reactia, dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.

- Liviu Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Victor Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD-ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun. 'Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul facut atunci…

- “Este ceva defect acolo (la Academia Științe ale Securitații – n.red.) sau a fost și poate mai este o structura pseudo-științifica superelitista de grupuri cu interese contrare securitații și apararii naționale”, ne-a declarat generalul (r) Constantin Onișor, implicat in construcția celebrei “Academii”,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'Sunt 493 de familii sau persoane singure…

- Guvernul va aproba, in regim de urgenta, o serie de masuri pentru pregatirea si participarea Romaniei ca invitat de onoare la Festivalul international de arta ''Europalia 2019'' si pentru desfasurarea sezonului cultural Romania - Franta 2018 - 2019, a declarat premierul Viorica Dancila,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Liviu Dragnea i-a raspuns lui Codrin Ștefanescu, dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Codrin Ștefanescu ii cere lui Liviu Dragnea explicații in legatura cu prezența sa la ”chermezele” de la SRI la care ar fi participat, alaturi de alți colegi de partid și nu numai. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-o intervenție la Realitatea TV ca șeful PSD Liviu Dragnea trebuie sa dea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Premierul Mateusz Morawiecki a subliniat ca proiectul de lege adoptat joi de Cabinetul sau ia apararea victimelor celor mai bine de patru decenii de comunism din Polonia.Proiectul a fost in mod intentionat adoptat in ziua in care tara isi onoreaza luptatorii impotriva comunismului ucisi…

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.Imediat dupa verdictul CSM, Kovesi a reufzat orice declarație…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Ioan Vida, susține ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Doua interviuri pe care Laura Codruta Kovesi le-a acordat anul trecut pentru BBC si Euronews sunt folosite ca pretext de Tudorel Toader pentru a cere revocarea acesteia din functie. Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Dupa raportul activitații DNA, prezentat, joi seara, de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit și reacția președintelui Klaus Iohannis, care o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi. „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la ședința Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, ca Guvernul lucreaza la un proiect, astfel incat excedentul bugetarsa poata fi folosit pentru plata salariilor, a arieratelor sau a deciziilor judecatorești definitive, dar le-a transmis președinților de…

- Procurorul general, Augustin Lazar, reactioneaza in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei". Reactia vine ca urmare a scandalului…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel Oprea si Adriean Videanu. Raportul comisiei va fi trimis Parchetului ICCJ, Administratiei Prezidentiale, Consiliului Superior al Magistraturii si Guvernului. Kovesi,…

- Camera Deputatilor si Senatul se for reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, dupa 8 luni de audieri ale celor 45 de persoane implicate in cel de-al doilea tur de scrutin. Comisia speciala s-a constituit dupa…

- Guvernul ar putea discuta in sedinta de joi un memorandum prin care companiile de stat vor acorda actionarilor dividende in valoare de cel putin 90% din profitul pe anul trecut, potrivit unui comunicat al Executivului.

- Sedinta saptamanala de Guvern este programata joi la ora 16,00 Sedinta saptamânala de Guvern este programata joi la ora 16,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Guvernul ar putea adopta în sedinta de joi o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time.…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- UPDATE Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis presei. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaraţia privind venitul asupra căruia se…

- Sunt curios cat timp se va bate moneda pe ultima gaselnița a oamenilor președintelui Partidului Social Democrat, care, imediat dupa ce mai toți noii nominalizați la funcția de ministru in guvernul Dragnea III s-au umplut de ridicol in timpul audierii in comisiile parlamentare, au anunțat ca toți membrii…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Acesta a raspuns și la intrebarea moderatotului Ionuț Cristache daca ar vedea-o pe Kovesi președintele Romaniei. Fostul sef al statului a mai dezvaluit ca, in seara turului 2 al prezidențialelor…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Traian Basescu le da peste nas celor care il acuza ca a avut relații de prietenie cu șefii serviciilor secrete sau cu alte instituții de forța. La TVR 1, in cadrul emisiunii ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor din 2009 nu a discutat…

- ''Cred ca nu mai avem ce astepta mare lucru de la cei pentru care notiunea de integritate e interpretata ca o limitare a prezumtiei de nevinovatie a unui cetatean normal. Aici nu vorbim de cetateni normali ci de demnitari, care ar trebui sa fie modele de moralitate. Perceptia notiunii de integritate…

- Pe strada Coralilor, din Sectorul 1 al Capitalei, a parut de cateva saptamani o groapa ”a nimanui”, in care zeci de soferi si-au facut praf rotile autoturismelor, dar despre care autoritatile spun ca nu știu nimic. Groapa are o lungime de aproximativ un metru, o latime de 40 de centimetri si o adancime…

- Parintii politistului Bogdan Gigina, plangere impotriva DNA: S-a tergiversat dosarul Parintii politistului Bogdan Gigina, decedat in urma unui accident rutier in timp ce facea parte din coloana oficiala a fostului ministru Gabriel Oprea, au depus o plangere la instanta suprema priving tergiversarea…

- „Ce cred eu este ca nu este pozitiva treaba de astazi. Sa speram ca se duce foarte repede. Uitati-va la ce s-a intamplat cu leul astazi si va dati raspunsurile singuri. Ar fi timpul, deocamdata, sa avem ceva stabil, in special ca partidul la guvernamant are Parlamentul, are Senatul si are si Guvernul.…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care…

- Centrul Național Anticorupție risca sa-și piarda izolatorul dupa ce Guvernul a elaborat un proiect de legi prin care a propus ajustari la Codul penal, Codul de procedura penala, Codul contravențional și la o serie de acte legislative in domeniu.

- Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, prin ordonanta de urgenta. Scopul modificarilor este, potrivit Executivului, de a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Pentru achizitiile directe…