- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la o televiziune de știri, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu".…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum "statul paralel". "Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta", a declarat Ponta, la Digi 24.

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul.

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata de jurnaliști, imediat dupa votul de investitura cand crede ca va fi inlocuita de Liviu Dragnea, in deja tradiționala schimbare de premieri a PSD, odata la șase luni. Dancila a spus ca iși dorește sa stea trei ani la Palatul Victoria și nu se teme ca va…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca Rovana Plumb va face parte din Guvern si cum vede faptul ca ministrii anchetati de DNA sa faca parte din Executiv, el aratand ca, daca va spune ceea ce gandeste, vor sari „gardienii statului de drept” sa-l acuze ca influenteaza justitia.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor, inainte de a intra la sedinta CEX, ca social-democratii lucreaza in acest moment la solutii pentru Declaratia 600, insa nu se exclude si posibilitatea eliminarii acestui formular."Am avut o intalnire cu doamna premier, cu colegii de la Alde…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce CExN i-a restras sprijinul politic premierului Tudose, fapt ce a dus la demisia acestuia, ca reprosurile aduse au vizat starea conflictuala existenta intre partid si Guvern si ultimele aparitiile tv ale acestuia, care „nu

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat acuzații dure la adresa foștilor colegi din PSD. Potrivit fostului premier, ministrul de Interne Carmen Dan ar vrea sa-și dea demisia din funcție, dar nu este lasata de Liviu Dragnea. „Carmen Dan vrea sa îsi dea demisia, dar nu o lasa…

- Fostul premier, Victor Ponta, îsi continua razboiul total cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. În direct la Digi 24, Ponta a râs de Dragnea, dar a devoalat si mesajul Departamentului de Stat al SUA.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 177 voturi „pentru” si 26 „impotriva”, proiectul legii prevenirii. Liderul PSD Liviu Dragnea a ținut sa transmita un mesaj, dupa vot, pe pagina oficiala de Facebook: ”Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!”, a scris el. ”Așa cum am promis, de…

- Teleormaneanul Romica Parpalea, fost membru PSD si director al unei regii autonome din Alexandria, denuntatorul lui Dragnea in dosarul „Frauda la referendum“ si, mai nou, denuntatorul din dosarul Tel Drum, sustine ca nu se teme de liderul social-democrat.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joi, ca el vede de Guvern, in Romania exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și romani carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cat mai bune. "Deci, eu vad de Guvern, avem un stat de care trebuie sa ne ocupam,…

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania poarta, joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, banderole albe cu doua dungi negre, care simbolizeaza "statul paralel". Liderul USR, Dan Barna, a apreciat inainte de a participa de dezbaterea și votarea moțiunii de cenzura ca actual Guvern este "chiar mai…

- Jurnalistul Adrian Georgescu a postat pe pagina personala de Facebook o imagine care arata ce inseamna in realitate statul paralel. Nu e clar daca celor doi barbati le-a pus gand rau Liviu Dragnea si PSD.

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, fostul presedinte social-democrat a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus…

- Dezvaluirile despre statul paralel au fost tot mai multe și tot mai mediatizate in ultima perioada. Intrebarile, dilemele și controversele celor implicați in aceasta ecuație raman. Statul paralel exista de mult timp in Romania, iar beneficiari au fost atat Liviu Dragnea, cat și Victor Ponta, spune Cozmin…

- Fostul premier Victor Ponta ofera noi detalii despre evenimentul care a avut loc in urma cu doar cațiva ani intr-una dintre vilele Serviciului Roman de Informații, loc in care au fost prezenți liderul PSD, Liviu Dragnea, și procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Atentie, urmeaza marturii nestiute,…

- Victor Ponta a sustinut, duminica, la Antena 3, ca nu deține fotografii de la eveniment, pentru ca nu a participat, fostul premier afirmand ca Liviu Dragnea si Kovesi s-au intalnit. "Nu, nu am asa ceva. Nu am nici cu taierea porcului, nici cu a domnului Dragnea. A fost acolo, intr-adevar.…

- Ieri, CexN al PSD a adoptat o rezolutie impotriva asa-numitului „stat paralel si ilegitim“. In conferinta de presa, la intrebarile: „Ce este statul paralel?“ Liviu Dragnea raspunde: „Se vorbeste in spatiul public de asta de foarte mult timp si toata lumea intelege…“ A incheiat subiectul. Iata ce inteleg…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Liviu Dragnea a fost sustinut de cateva zeci de pesedisti astazi, in fata DNA. Seful PSD a devenit suspect in dosarul Tel Drum, iar in afara institutiei mai multi oameni din Guvern si din partid l-au aclamat si i-au clamat nevinovatia. Dupa aceasta descindere a PSD-istilor, surse din Guvern s-au…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene, este invitat in studioul Romania TV pentru a vorbi despre dosarul Tel Drum.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, ca este bine ca s-a amanat sedinta de Guvern in care urmau sa se discute masurile fiscale, mentionand ca spera ca prim-ministrul Mihai Tudose 'sa castige batalia cu Liviu Dragnea' si sa nu mai adopte trecerea contributiilor de la angajator la angajat.

- Fostul colonel din SRI, Daniel Dragomir, susține ca are informații conform carora saptamâna care începe va fi una plina de arestari. DNA îi va salta pe Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Gabriel Oprea, totul în uralele celor care vor protesta în strada. ”De…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție INCENDIARA…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție INCENDIARA…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu, despre care a zis ca este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției. "In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane.",…