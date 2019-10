Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor parlamentare pentru o noua runda de negocieri in vederea desemnarii unui prim-ministru care sa formeze un Guvern. Luni vor merge la discuții Ludovic Orban, Victor Ponta, Eugen Tomac, Calin Popescu Tariceanu și liderul…

- Liderii parlamentari de la putere și din opoziție și-au aruncat acuzații in ședința tensionata in care s-a stabilit ca moțiunea de cenzura sa se voteze intr-o zi de sambata, așa cum a vrut PSD. Florin Iordache a inceput șirul ironiilor, iar Alina Gorghiu a schimbat 'amabilitați' cu Teodor Meleșcanu,…

- Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ca moțiunea de cenzura depusa de PNL pentru demiterea guvernului sa fie citita miercuri, in plenul reunit, incepand cu ora 15:00, iar votul sa fie dat sambata, la ora 11:00. „Nu va puteți sacrifica o zi de weekend pentru vot?…

- Birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, marți, de la ora 18.30, sa stabileasca un calendar pentru moțiunea de cenzura. Aceasta va fi citita intr-un plen reunit, de la ora 19.00, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Partidele de opoziție au…

- O solicitare in acest sens a fost facuta, luni, de catre liderul grupului parlamentar Pro Europa, Victor Ponta. „Catre Biroul Permanent Reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, Avand in vedere prevederile Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, in baza algoritmului…

- "Avand in vedere evolutia evenimentelor politice, petrecute in ultima perioada in interiorul ALDE, ma vad nevoit sa iau atitudine si sa ma adresez dumneavoastra – membrilor si simpatizantilor ALDE, alaturi de care am construit acest partid. Am fost determinat sa fac acest demers de discutiile…

- Senatorii vor vota succesorul lui Calin Popescu Tariceanu la șefia Senatului în plenul de marți, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursa sunt Ion Popa din partea ALDE, Alina Gorghiu din partea PNL și Teodor Meleșcanu, propus de PSD. ”Marți…

- Oana Florea a declarat, luni seara, la Antena 3, ca intr-adevar se negociaza numirea sa in aceasta functie. „Se negociaza, stiu ca sunt una dintre persoanele vizate”, a spus Oana Florea.Ea a apreciat ca ar conduce in mod echilibrat aceasta comisie.Comisia parlamentara SRI a fost…