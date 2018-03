Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader merge luni in Serbia, unde va avea o intrevedere cu omologul sau, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind legat de Sebastian Ghita. Evenimentul Zilei anunta ca si Sebastian Ghita va merge la Ministerul Justitiei din Serbia in acelasi timp cu Toader.

- Lovitura de proportii pregatita de Sebastian Ghita in Serbia. Acesta intentioneaza sa mearga in acelasi timp cu ministrul roman, Tudorel Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EVZ, citand surse din tara vecina.Citeste si: Explicatii de ULTIM MOMENT, dupa demersul SOC al Andreei…

- Liderii PSD și ALDE nu au onorat invitația primarului Marcel Romanescu de a participa la inaugurarea Salii Sporturilor din Targu Jiu, care a fost modernizata. Motivul boicotului este acela ca a fost invitat Victor Ponta. In aceste...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Ex-premierul Victor Ponta a fost invitat de primarul Marcel Romanescu la Targu Jiu pentru a participa duminica la inaugurarea Salii Sporturilor. Alin Vacaru, deputat de Gorj si secretarul general al PRO Romania, a confirmat prezenta lui Victor Ponta la Targu Jiu si a spus ca fostul prim ministru a…

- Sebastian Ghița pare sa devoaleze un plan mai puțin știut despre Victor Ponta, deși, la acea vreme, existau zvonuri. Conform afaceristului fugit in Serbia, Ponta a devenit o ținta pentru ca ”nu mai asculta”, lasand sa se ințeleaga ca cei de care fostul premier nu mai asculta nu erau nicidecum membrii…

- Sebastian Ghita are pe rolul instantelor si parchetelor din Romania mai multe dosare penale. El a fugit din tara in decembrie 2016, fiind prins in Serbia in luna aprilie a anului trecut, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara. "Lunea viitoare, pe 26 (martie -…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamâna viitoare va avea o întrevedere cu omologul sau din Serbia, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind &"inevitabil&" legat de Sebastian Ghita.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va discuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea lui Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea mogulului Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pune punct speculatiilor legate de o trecere a primarului liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, la partidul pe care il conduce. „Din orgoliu, din mandria partidului, nu se va...

- Presedintele comisiei de cultura si mass-media din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care o invita pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a unui interviu cu Sebastian Ghita, aflat in Serbia, pentru…

- Scoala Gimnaziala „Alexandru Stefulescu” din Targu Jiu, cea mai mare din Gorj, cu peste 1.300 de elevi, se va extinde cu ajutorul unei finantari de la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a semnat miercuri contractul de ...

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat lui Ion Cristoiu un interviu filmat de peste patru ore, la Belgrad. Dezvaluirile explozive ale lui Ghita vor…

- Postul de secretar de stat din Ministerul Tineretului si Sportului despre care se vehicula ca va reveni PSD Gorj a fost ocupat. Vicepresedintele PSD Gorj, Cosmin Popescu, a precizat ca postul ocupat de o alta persoana era pe zona de tineret si nu de sport. Seful Consiliului Judetean lasa sa se inteleaga…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Extradarea lui Sebastian Ghita din Serbia este cu un pas mai aproape de a fi realizata. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca documentele solicitate de instanta sarba vor fi transmise in cel mai scurt timp posibil. „Documentele solicitate se refereau la natura si continutul faptelor savarsite.…

- Reactie de ultima ora a justitiei din Serbia in privinta scandalului extradarii mogulului fugar, Sebastian Ghita. Dupa intalnirea de acu cateva zile dintre Klaus Iohannis si omologul sarb, Aleksandar Vucic, lucrurile par ca se misca. Seful statului a si anuntat ca l-a intrebat pe Vucic de aceasta…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Subiectul extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia a fost discutat in cadrul declaratiilor facute de catre presedintii Romaniei si Serbiei, dupa intrevederea de astazi de la Cotroceni. „Nu am discutat, insa ulterior am aflat ca vreți sa ma intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte, care…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus la Radio Infinit ca ii place critica atunci cand este constructiva. Romanescu l-a dat exemplu pe presedintele USR Gorj, Radu Miruta, care pe langa critici mai are si idei bune p...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a luat act de faptul ca partidul lui Victor Ponta a dobandit personalitate juridica, dar nu ii da sanse ca la viitoarele alegeri sa faca pragul electoral. „Nu va pleca mai nimeni din P...

- Ex-primarul din Targu Jiu, Florin Carciumaru, a declarat ca a fost invitat la festivitatea de inaugurare a Salii Sporturilor din municipiu. Carciumaru a precizat ca se bucura ca una din investițiile incepute cand era primar a fost finalizata. Sala Sporturilor este o mandrie pentru Targu Jiu, mai sustine…

- Primarul Marcel Romanescu este dispus sa preia șefia Organizației Județene a PNL Gorj, insa numai in anumite condiții. Președintele PNL Targu-Jiu a explicat ca acest lucru ar fi posibil, numai daca actualul președinte al PNL Gorj, deputatul Dan Valceanu ar candida și ar caștiga un post de europarlamentar.…

- Problemele aparute la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au fost prezentate recent conducerii Ministerului Transporturilor. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca a discutat pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor. Acesta din urma a precizat ca va trimite saptamana viitoare…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Toader, in scandalul in care este vizata DNA: Nu mai are sens sa asteptam Inspectia Judiciara Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara,…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Autoritatile au programata pentru ziua de miercuri semnarea receptiei la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Lucrarile la interior au fost finalizate prin montarea suprafetei de joc si a scaunelor. Noua Sala are 1.200 de locuri si va putea gazdui competitii interne si internationale. Primarul din Targu…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Poliția este in alerta dupa dispariția unei femei din Gorj. Soțul ei, un barbat de 34 de ani, din comuna Negomir, a fost nevoit sa sune la 112, vineri, dupa ce femeia de 24 de ani l-a anunțat ca merge la toaleta și nu s-a mai intors. In mașina parcata in apropierea Parcului Central ii așteptau…

- Proiectul primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, de a permite vizitatorilor sa atinga operele lui Constantin Brancusi a fost respins la vot de consilierii locali. „Era vorba de atingerea operelor fara ca sa fie deteriorate. Pro...

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunțase in decembrie ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea."Este foarte posibil, de fapt am facut demersuri, ca sa realizez o deplasare in…

- Consilierii PSD vor sa-si revoce propriile hotarari, prin care in vara au interzis celor de la Polaris sa depoziteze la Targu Jiu deseuri din alte județe. PNL Gorj susține ca demersul din vara, care a determinat Polaris sa sisteze z...

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, plutonierul major Ilarion Nicusor Arjocu din cadrul ISU Gorj, disparut in cursul zilei de duminica, a fost identificat, luni, pe raza localitatii Pades, zona Muntelui Godeanu, din judetul Gorj. Arjocu este angajatul ISU Gorj din…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Dupa aranjamentele din Biroul Politic al PNL Targu-Jiu, in urma carora Mihai Paraschiv a pierdut funcția de prim-vicepreședinte, șeful organizației județene Dan Valceanu i-a interzis acum consilierului municipal sa mai faca declarații publice in numele partidului. Mihai Paraschiv susține ca a aflat…

- Un om de afaceri din Targu Jiu este cercetat de procurori, dupa ce ar fi comandat asasinarea finului sau, platind o suma de bani unor interlopi ca sa il ucida pe acesta.Ion Șteaburdea, patron al unor numeroase case de amanet din Rovinari și Targu Carbunești, care deține și o avere impresionanta,…

- Nefuncționarea corespunzatoare a contorului poate fi suspectata de intervenție neautorizata și de aceea, recomandam tuturor consumatorilor sa verifice periodic funcționarea grupului de masurare a energiei electrice. In cazul in care se observa orice nereguli privind funcționarea acestuia, este important…

- Peste 10.000 de turisti au fost prezenti in zona montana Ranca de Anul Nou si in primele zile ale acestui an. Statiunea a fost arhiplina, insa nu au fost inregistrate probleme deosebite, dupa cum a declarat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu. Autoritatile s-au mobilizat in zona pentru a se asigura…