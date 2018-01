Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la o televiziune de știri, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu".…

- O femeie din Constanta a fost amendata de jandarmi cu 1.500 de lei pentru ca nu si-a supravegheat cainele dintr-o rasa periculoasa, animalul iesind din curtea casei si latrand la trecatori. Incidentul s-a produs in apropierea unei scoli gimnaziale, iar proprietara animalului a spus ca nu isi explica…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Liban ca, in contextul unor divergente de natura politica interna, au loc manifestatii publice de protest in zona Mar Elias din Beirut, in suburbiile din sudul orasului si in apropierea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. Citeste si: Kovesi, trasa la RASPUNDERE dupa excluderea lui Negulescu. Victor Ciutacu o SOMEAZA pe sefa DNA sa explice sustinerea…

- Romania, la ceasul reintoarcerii la epoca sovietica sub umbrela UE? Despre abuzurile din justiție și poliția secreta din Romania, toate sub parafa luptei anticorupție- acesta este mesajul unui editorial publicat in EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și in contextul in care președintele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca PSD va modifica "mult" Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns "pentru ca putem". De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a lansat duminica seara, la Antena 3, un atac acid la adresa lui Liviu Dragnea despre care a susținut ca ”nu are capacitatea politica și intelectuala sa conduca o țara”.

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ. Avertizeaza insa ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac in ceea ce privește situația de pe scena politica din Romania! Mai exact, fostul premier vorbește despre scandalul deschis dintre Mihai Tudose și Carmen Dan. Cine ar trebui sa plece? Iata ce spune Victor Ponta despre scandalul momentului!

- Fostul premier Victor Ponta se declara dezamagit si indignat de conducerea PSD, subliniind ca, ”daca din interiorul PSD nimeni nu are curaj si putere, atunci trebuie construita in afara o speranta, o solutie de iesire din criza - o alternativa”'.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de procurorii DNA, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a notificat institutia cu privire la faptul ca, la data de 11 ianuarie 2018, ora 19:30, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat din nou joi sa ofere un raspuns cu privire la decizia de a o revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura codruța Kovesi. Ministrul a anunțat ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu președintele CEDO, moment in care un jurnalist l-a intrerupt,…

- Emisiune exploziva ieri seara pe NASUL TV. Nicoleta Savin, ziarist de investigatii cu o experienta de 27 de ani, realizator Nasul Tv de aproape 6 ani, a prezentat documentul din care rezulta ca, in timpul campaniei electorale prezidentiale din anul 2014, a fost filata, ascultata si filmata non-stop,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida miercuri daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare.DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare…

- Departamentul de Justiție al SUA a inversat, joi, politica oficiala care a tolerat inițiativele privind legalizarea vanzarii de canabis pentru uz recreațional, la trei zile dupa ce statul California a lansat...

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Aflat dupa gratii, afaceristul ii critica pe alesi ca nu i-au urmat sfatul precedent, de a investi in inchisori. Mai mult, el sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi…

- Fostul primar Radu Mazare, care a plecat din tara desi se afla sub control judiciar, sustine, intr-o scrisoare adresata “tuturor autoritatilor interesate din Romania”, ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este “o tinta politica a statului paralel”, iar in Romania nu mai are “nicio…

- Așa cum era de așteptat, 2018 se anunța un an complicat pentru Justiție. Va debuta cu acțiunea de demitere a șefei DNA, care va fi însa un demers mult mai greu de realizat decât își doresc inițiatorii, spune consultantul politic

- Anul care se incheie a fost, deopotriva stresant și plicticos. Privind de departe, putem spune ca s-a scris in mai multe feluri istoria politica a Romaniei. Dar traind zi cu zi și vazand chinurile facerii orientarilor politice și ezitarile infinite ale partidelor in a spune un cuvant tare și hotarat…

- Fostul premier, Victor Ponta, face o serie de dezvaluiri incendiare. Ce trebuie sa faci pentru a reusi in politica de la nivel inalt? Actualul lider al lui Pro Romania a devoalat totul.Citeste si: Teroare pe sosea in pragul Craciunului: Accident in lant cu cinci masini implicate "M-a…

- Liviu Dragnea a avut o prima reacție dupa dezvaluirea facuta ca mai mulți demnitari au fost interceptați de catre DNA. „Ce sa comentez, nu știu. Câte lucruri sunt anormale în societatea astea, la câte dezvaluiri au ieșit, stenograme, înregistrari s-au întâmplat…

- Romania este din nou imparțita intre cei care vor ca situația din justiție sa ramana neschimbata și cei care vor sa schimbe ceva. Nimic nou, am scris despre asta, parerea mea este ca asistam la o batalie in care o mana de oameni care au controlat/controleaza traseele in justiție este in spatele protestelor.…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovezi, a raspuns astazi, de la ora 12:00 intrebarilor jurnaliștilor de la libertatea.ro. Sefa DNA a vorbit despre Legile Justiției și despre controversele produse in ultima perioada de anunțul modificarilor acestora.

- Duminica, 15 decembrie, va fi o noua zi de proteste in toata țara. Manifestanții de la Cluj susțin ca protestul va fi unul de amploare, menit sa sprijine justiția din țara noastra. Acest protest este organizat dupa ce parlamentarii PSD-ALDE vor sa modifice Codurile penale in favoarea infractorilor,…

- ”E nevoie de dumneavoastra, e nevoie de un partid care sa fie format din oameni care-si doresc cinste, isi doresc adevar, isi doresc o politica normala in tara asta. Eu mi-o doresc de foarte multa vreme, sunt unul dintre cei care au asistat la inceperea comunismului in aceasta tara. Sunt satul de…

- Fiul omului de afaceri Dan Adamescu a decis sa rupa tacerea dupa ce tatal lui a decedat in penitenciar. Alexander a facut dezvaluiri incredibile intr-un interviu acordat jurnalistilor Romania TV. Tanarul lanseaza acuzatii dure la adresa fostului premier, Victor Ponta, si nu numai in ceea ce priveste…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- Proaspat eliberat din inchisoare, omul de afaceri Dan Voiculescu a lansat o noua carte care se numește ”Lupta politica”. Lansarea a fost una agitata, pentru ca omul de afaceri a avut parte de proteste la adresa sa din partea celor care susțin mișcarea ”Rezist. In noua carte, Dan Voiculescu susține…

- Klaus Iohannis a vorbit despre scenele de marți seara, din fața sediului PSD, cand Liviu Dragnea a avut nevoie de protecția jandarmilor pentru a scapa de furia constetatarilor. Președintele a dat un semnal puternic, ce poate fi interpretat, in care a cerut ”sa se rezolve destul de repede”.”Nu…

- Fostul premier Adrian Nastase a taxat intentia liderilor PSD de a organiza un miting de sustinere pentru Liviu Dragnea si l-a criticat pe Victor Ponta, fostul sau discipol, pentru ca-i lipseste calitatea de a fi loial. Surprinzator, Adrian Nastase crede ca rafuiala PSD cu sefa DNA este o falsa problema.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale.…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o adevarata nucleara pe piața politica. El susține ca la ultima intalnire dintre Liviu Dragnea și ambasadorul SUA, Hans Klemm, liderul PSD i-a pus in vedere ca majoritatea parlamentara va bloca achiziția de rachete Patriot din SUA, daca ambasadorul nu intervine in…

- Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a vorbit din nou despre alegerile din 2013, pierdute in fața lui Gino Iorgulescu, și acuza implicarea lui Victor Ponta. "La alegeri a fost lucratura politica. S-au facut presiuni mari sa fiu schimbat. Aveau nevoie de un om de-al lor, care sa raspunda la comenzi.…

- „Cred ca era ziua domnului Maior. A stat de vorba cu doamna Kovesi. (...) Dansii erau acolo de vorba. Atunci i-am vazut vorbind. Era ceva privat, cred ca de ziua domnului Maior. Foarte multi erau atunci. Sigur erau Victor Ponta, Alina Bica, Geoana, Sarbu, Coldea, generali de la SRI, de la armata…

- Miercuri seara (15.11.2017), in cadrul emisiunii “Interviuri altfel”, moderatorul TV News Buzau l-a avut invitat pe Andrei Barac, om politic, justitiabil si mai nou….agricultor. N-au lipsit momentele amuzante, glumele dar si povestirile politice despre unele intamplari din urbe mai putin stiute.

- Liderul PRU, Bogdan Diaconu, arunca bomba in aceasta dimineața pe scena politica. Acesta susține miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca fostul director SRI, Virgil Magureanu, i-a impus lui Victor Ponta numele formațiunii politice PRO Romania. „Sa accept ca Virgil Magureanu sa mai papușeze scena…

- "Aparitia OLAF ( Oficiul European de Lupta Antifrauda) in dosarul “Teldrum” reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartel” pe care il conduce inca din 2001 / dar membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi au o mare sansa sa elibereze…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a fost citata marți la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a fi audiata în calitate de martor în dosarul 'Rovinari - Turceni', în care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova.

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a sosit marți dimineața la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde are loc un nou termen in dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu in legatura cu cheltuirea unor sume din bugetul DIPI, informeaza Antena3.De asemenea, fostul premier Victor Ponta…

- Daniel Dragomir a declarat la Antena 3 ca se pregatesc dosare penale tuturor celor aproximativ 60 de membri ai Comitetului Executiv al PSD. Nu este prima oara cand Daniel Dragomir spune ca urmeaza vremuri sumbre pentru social-democrați. El a spus ca deține informații, conform carora, saptamana…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul deschis in iunie 2017, ca urmare a sesizarii DNA, cauza avand ca obiect infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Dosarul a fost deschis dupa ce DNA a sesizat procurorul general al Romaniei…

- Fostul colonel din SRI, Daniel Dragomir, susține ca are informații conform carora saptamâna care începe va fi una plina de arestari. DNA îi va salta pe Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Gabriel Oprea, totul în uralele celor care vor protesta în strada. ”De…

- ”La mine, de exemplu, ambasadorul Olandei nu a indraznit sa o propuna pe doamna Kovesi, dar incerca sa imi explice, sa ma lamureasca, cum trebuie sa procedam noi, ce sa facem in Justitie, ce e bine si ce nu e bine. La scurta vreme dupa aceasta conversatie, in care l-am pus la punct, i-am relatat…