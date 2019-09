Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania și fost prim-ministru, Victor Ponta, susține ca intalnirea dintre premierul Viorica Dancila, insoțita de mai mulți miniștri, cu un primar al unui oraș de marime medie din SUA este rușinoasa. Ponta arata ca premierul unei țari europene nu se poate duce pana in SUA sa se vada cu…

- Asa cum era de asteptat, decizia CCR il obliga pe presedinte sa numeasca ministri propusi de primul ministru, dar in acelasi timp il obliga si pe premier sa mearga in fata parlamentului pentru validarea guvernului din moment ce i s-a schimbat structura politica. Cine a castigat si cine a pierdut? Luptele…

- „Nu am crezut ca va fi atat de greu sa va puneti semnatura pe un text de bun simt, nu am crezut ca un gest firesc pentru orice partid care vrea sa ajunga la guvernare va va pune atat de tare in dificultate. Ati venit o data si ati depus motiune de cenzura si ati esuat pentru ca nu ati avut niciun…

- Victor Ponta reactioneaza la ultimul sondaj CURS publicat de STIRIPESURSE.RO, care arata ca Mircea Diaconu ar avea mai multe sanse in turul II al alegerilor prezidentiale decat Viorica Dancila. Liderul Pro Romania mai lanseaza un apel catre PSD sa renunte la candidatura Vioricai Dancila si sa-l sustina…

- Victor Ponta considera ca ramanerea judecatoarei Dana Girbovan in magistratura reprezinta un castig pentru Justitie. Liderul Pro Romania este de parere ca numirea in functia de ministru in Cabinerul Dancila ar fi dus la compromiterea judecatoarei."Fara sa o cunosc personal am o impresie foarte…

- Victor Ponta nu este de acord cu depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul Pro Romania este de parere ca opozitia trebuie sa astepte ca Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament cu restructurarea Guvernului, sa demonstreze ca PSD are majoritate sau sa piarda guvernarea."Cred…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca este alaturi de primarii care s-au dus revoltați la Guvern, dar ține sa le explice ca trebuie sa accepte adevarul și anume ca sacul cu bani este gol, iar actualul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, ar promite orice doar ca sa dea bine politic.Citește…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, da de pamant cu premierul Viorica Dancila, chiar inainte de discuțiile privind susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Ponta susține ca Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun.Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun / nu de…