- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, anunta ca cei 30 de deputati si senatori ai partidului vor fi prezenti joi la motiunea de cenzura si vor vota vedere ”pentru binele tuturor” si afirma ca doi deputati pusi de USR pe lista - Oana Bizgan si Adrian Dohotaru ”au batut palma” cu PSD”Cei 30 de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de...

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, si-a exprimat, vineri, convingerea ca motiunea de cenzura depusa de opozitie impotriva guvernului din care face parte va fi respinsa. El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca "numarul de semnaturi nu va fi egal cu numarul…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, in contextul in care a fost respinsa citirea moțiunii in plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru caderea Guvernului. „Da, e o dovada simpla, tangibila, concreta ca intr-adevar, așa cum spunea…

- Toti parlamentarii PRO Romania au semnat si vor vota motiunea de cenzura, a declarat, marti, deputatul Daniel Constantin, subliniind ca este nevoie de un guvern cu oameni profesionisti. "Nu am fost foarte interesati de textul motiunii de cenzura. Cred ca demersul de a vota motiunea pentru a schimba…

- Moțiunea de cenzura a Opoziției ar putea fi depusa la inceputul saptamanii viitoare, susțin surse politice pentru Digi24.ro. Data de 30 septembrie a fost propusa deja de liderii PNL celorlalte partide parlamentare care semneaza moțiunea. Aceleași surse susțin ca liberalii au obținut deja semnaturile…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marți, ca discuțiile purtate cu PMP și UDMR in privința urgentarii depunerii unei moțiuni de cenzura au fost favorabile, insa grupul minoritaților nu are inca un punct de vedere. El și-a exprimat dezamagirea pentru absența de la discuții a PNL și ALDE.„Buna…

- Partidul de guvernamant este umar la umar in Parlament cu formațiunile care vor rasturnarea Guvernului și nicio tabara nu are majoritate fara parlamentarii Pro Romania conduși de Victor Ponta.PSD a ramas minoritar in Parlament dupa ieșirea ALDE de la guvernare și liberalii pregatesc o moțiune…