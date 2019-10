Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala și centrala au relatat pe surse ca dupa moțiunea de cenzura, liderul Pro Romania, Victor Ponta, s-a intalnit cu Ioan Rus și Florian Coldea la o cabana din Cluj. Victor Ponta spune ca vineri si sambata a fost cu sotia lui la Alba Iulia, alaturi de 100 de oameni, iar sambata a mers la…

- Parlamentarii s-au intalnit, joi, in ședința camerelor reunite, pentru a dezbate și supune la vot moțiunea de cenzura lansata de mai multe partide, prin semnaturile a 237 de parlamentari, impotriva Guvernului Dancila. Dupa exercitarea votului, Guvernul condus de Viorica Dancila (PSD)…

- Victor Ponta a anunțat, marți, ca parlamentarii Pro Romania vor vota pentru schimbarea Guvernului Dancila, insa nu vor mai gira pentru un ”alt guvern incompetent”, intr-un mesaj postat pe pagina sa de...

- Pro Romania va vota motiunea de cenzura, a anuntat Victor Ponta la Romania TV. "Eu am fost inclinat sa nu votez motiunea de cenzura. Chiar daca nu imi place de doamna Dancila, nu am vrut sa dau jos un guvern PSD. I-am cerut doamnei prim-ministru sa vina in Parlamentu cu un nou Guvern, pentru restructurare.…

- Marele pierzant al momentului politic pe care il traim este Ludovic Orban. Chiar inițiatorul moțiunii de cenzura. Și asta dupa ce, cu sprijinul alianței ALDE-Pro Romania, a reușit sa atinga cifra magica de 233 pe documentul moțiunii de cenzura. Abia de aici incepe jocul. La capatul caruia Ludovic Orban…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban pierde din toate pozițiile Marele perdant al momentului politic pe care il traim este Ludovic Orban. Chiar inițiatorul moțiunii de cenzura. Și asta dupa ce, cu sprijinul alianței ALDE-Pro Romania, a reușit sa atinga cifra magica de 233 pe documentul moțiunii…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, si Victor Ponta, presedintele Pro Romania, au avut marti seara o intalnire in care au discutat despre sustinerea motiunii de cenzura anuntata de liberali, au dezvaluit surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Intalnirea dintre cei doi lideri de partid a avut loc…

- Ludovic Orban: "Obiectivul politic principal al Partidului National Liberal in aceasta sesiune parlamentara este oprirea guvernarii PSD, prin intermediul unei motiuni de cenzura. In conformitate cu decizia Biroului Politic National, am stabilit un calendar de negocieri cu toate formatiunile politice…