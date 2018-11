Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca poarta discutii cu alti politicieni, inclusiv din PSD, dar a subliniat ca in partidul pe care il conduce "nu au loc baronii, Oprisanii", potrivit Agerpres. "Eu port si noi purtam discutii cu toti cei care incep sa ne dea dreptate cu ce le-am…

- Conform spuselor lui Claudiu Manda, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu au fost excluși din PSD din motive diferite. ''Eu cred ca sunt doua motive diferite in ceea ce ii privește pe cei doi foști colegi ai noștri. In cazul domnului Țuțuianu, primul și cel mai important motiv este cel legat de…

- "Acum cred ca este prea mult. A fost lovita mana lui cea dreapta, Marian Neacsu, una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica. E cel care l-a ajutat sa-l decapiteze pe Victor Ponta etc. Discutam de o stare aproape de dementa politica, in care distrugi pe oricine…

- Victor Ponta susține ca este 'macel' in PSD, precizand ca in partid 'ori faci ca Dragnea, ori ești dat afara'. Mențiunile vin in contextul in care la sedinta Comitetului Executiv al PSD se discuta excluderea lui Adrian Tutuianu si a lui Marian Neacsu din partid."Nu am vazut niciodata așa ceva.…

- "Am vorbit cu Iohannis de trei ori in CSAT și am avut doua discuții in calitate de ministru. Una de aproape doua ore, in care eu i-am spus care e situația Armatei și ce avem de facut. Nu am avut alte discuții in viața mea cu Iohannis. Ca sunt omul Serviciilor. Nu am avut in viața mea vreo legatura…

- 'Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor in perioada 20 - 24 august cu trei puncte pe ordinea de zi: constituirea unei comisii de ancheta parlamentara cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti…