- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. ''1.Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul in seara de vineri 27 Aprilie! Am mers ulterior la Guvern unde am avut o discutie protocolara cu Mihai Razvan…

- Iata mesajul lui Ponta, scris in miez de noapte: "Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei ( din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai asculte! Haideti sa aflati istoria adevarata a Primului Guvern USL - pentru oamenii din aceasta tara nu…

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine,…

- Programul protestelor SANITAS ramane, deocamdata, neschimbat Presedintele Sanitas, Leonard Barascu, a declarat marti, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca programul anuntat al protestelor ramane valabil deocamdata. "Programul ramâne program. Asa cum a spus si doamna…

- In aceasta dupa-amiaza, la Ministerul Sanatații au avut loc noi runde de discuții cu sindicatele din sistemul sanitar, Federația Sanitas și Solidaritatea Sanitara.Ministrul Sanatații promite noi analize și reașezarea Regulamentul de sporuri pe categorii de personal. Sanitas nu renunța la greva. “Au…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, protagonist al scandalului Black Cube, dat afara din Serviciu dupa trimiterea in judecata intr-un dosar de corupție, cere in faza apelului din cazul de corupție, audierea fostului ministru al Agriculturuii, Daniel Constantin și a fostului șef al ANAF, Gelu Diaconu.…

- Cadou de Dragobete pentru seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului Brasov, Sorin Susanu. Interesant este faptul ca niciuna dintre parti nu a dat publicitatii decizia de excludere din funcția de membru PSD a lui Susanu, adoptata cu unanimitate de voturi. Pentru a ramane definitiva,…

- 11 hunedoreni vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Suma alocata celor 11 beneficiari este de 66 de mii de lei. Doua familii vor beneficia de cate 20.000 de lei fiecare. Este vorba de familia minerului decedat in urma unui accident de munca de la mina Livezeni și familia barbatului…

- Clujean cu permis de 1 an, prins cu 197 kilometri la ora Douazeci de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati, intr-o saptamana, de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Recordul de viteza il detine un clujean: 197 kilometri…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Ministrul susține ca o astfel de masura ar aduce economii importante la buget și a dat exemplul Austriei care a redus cheltuielile cu 28%.”Un element central…

- "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului de la BNR. La Ministerul de Finante analizam care sunt argumentele pro si contra si dupa aceea la nivelul Guvernului vom avea o pozitie oficiala in Comitetul de Supraveghere…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Pro Romania a devenit oficial partid politic, dupa luni de zile in care formațiunea politica din care face parte fostul ministru Daniel Constantin și fostul prim-ministru Victor Ponta a incercat sa se inregistreze oficial. In zona Turzii, reprezentantul Pro Romania este fostul deputat Mircea Irimie.…

- Apropiat de multa vreme de oameni de afaceri sarbi, fugarul Sebastian Ghita reuseste sa faca afaceri chiar si cand este in exil. Culmea este ca face aceste tranzactii chiar cu statul in care se ascunde de ceva vreme. Mai exact, cu Ministerul de Finante de la Belgrad, dupa cum scrie presa sarba.

- Barbatul care a murit in accidentul mortal de la Dumbraveni, dupa ce a intrat cu autoturismul Opel Astra pe contrasens, s-ar fi sinucis. El și-ar fi injunghiat soția in aceasta dimineața. Cei doi locuiesc intr-un bloc pe pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au un baiat la liceu. Un…

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- Angajatii aflati in concediu medical pierd 20% din venit, spune FSLI Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt (FSLI) atrage atentia ca prin noua formula de calcul al salariului acordat în timpul concediului medical, angajatii pierd sume semnificative. Este vorba despre…

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea au avut un schimb violent de replici in CEX al PSD in care s-a stabilit componența Guvernului. Ștefanescu a cerut ca Ecaterina Andronescu sa fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. Imediat dupa ședința, au aparut informații…

- Ministrul Eugen Teodorovici a anuntat miercuri ca MFP va acoperi pentru IT-isti, persoane cu dizabilitati, sezonieri si pentru cei din partea de cercetare diferenta de salariu creata prin transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. "Sunt cele patru categorii: IT-isti, persoane cu dizabilitati,…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate, scrie Agerpres. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Potrivit Antena 3, Felix Stroe și-ar fi luat concediu. Ministrul Transporturilor ar fi plecat in concediu chiar in timpul crizei din PSD și schimbarii guvernului. Liviu Dragnea, președintele PSD, a precizat astazi ca nu ia in calcul o restructurare a Guvernului. Totodata, liderul social-democrat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici intervine și el in scandalul din PSD și transmite mesaje dure pentru mai mulți colegi, membri ai Guvernului. Nu scapa de criticile fostului ministru de Finanțe din Guvernul Ponta nici ministrul Fondurilor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Turismului,…

- Un atac extreme de dur la adresa fostului premier Victor Ponta a fost lansat de Codrin Stefanescu, acesta din urma avand convingerea ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu i-ar fi soptit la ureche fostul lider PSD sa faca acest lucru. “L-am avut pe dracu\'…

- "In mod evident, așa cum a aflat și primul-ministru aseara, nu mai exista o relație directa, personala, intre el și președintele PSD, Liviu Dragnea. Pe de-o parte probabil ca partidul condus de Liviu Dragnea va incerca schimbarea premierului, de cealalta parte probabil premierul va incerca schimbarea…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Mihai Chirica, primarul PSD al Iasiului, a declarat pentru News.ro ca spera ca urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv National (CEx), care ar urma sa aiba loc la Iasi, sa nu insemne turism social-democrat, ci PSD sa-l imputerniceasca pe Mihai Tudose sa semneze contractul pentru construirea autostrazii…

- Din motive obiective, legate de starea de sanatate, pianista Daria Tudor nu mai poate onora invitația de a concerta joi la Filarmonica Pitești. Luand la cunoștința aceasta situație abia sambata seara, conducerea Filarmonicii Pitești a invitat ca solista a acestui concert pe violonista Simina Croitoru,…

- Premierul Theresa May a spus, duminica, ca va anunta luni modificari in echipa sa de ministri, in timp ce presa sustine ca ministrii de Externe, de Finante si de Interior, precum si pentru Brexit isi vor pastra joburile, relateaza Reuters.

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…

- PSD va realiza in ianuarie-februarie o analiza a Guvernului. Principalul partid de guvernamant s-a scindat in trei grupari. In ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul social-democrat, Mihai Tudose, s-au indemnat reciproc, in cadrul a patru interviuri televizate,…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, practic unul dintre cei mai populari miniștri ai actualului cabinet, s-a facut remarcat in repetate randruri datorita vorbelor sale …de duh, teoriilor pe care le-a ținut, dar și aplecarii sale catre …oaie. Despre Daea s-a vorbit, așadar, mult, inclusiv ca este casatorit…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- • Guvernul a pus Romanul si Piatra Neamt pe o noua harta a autostrazilor • Moldova ar urma sa fie legata de Ardeal pe relatia Iasi - Bacau - Brasov • Un nou plan al Ministerului Transporturilor, anuntat in cursul zilei de vineri, 15 decembrie, pare sa duca la abandonarea, pe o perioada nedeterminata,…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…