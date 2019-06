Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia PNL-USR este asteptata sa depuna, saptamana aceasta, motiunea de cenzura prin care sa incerce sa dea jos Guvernul Dancila. In acest moment, majoritatea parlamentara PSD-ALDE se mentine, la limita, iar partidele din Opozitie nu reusesc sa ajunga la un consens. Cu vacanta parlamentara care bate…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in acest moment, candidatura sa la alegerile prezidențiale „nu intra in discuție”. Liderul ALDE a mai precizat ca participarea sa la cursa pentru președinție nu este o opțiune pe care sa o analizeze in momentul de fața. „In acest moment,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a comentat marți, la B1 Tv, faptul ca Liviu Dragnea a spus ca va anunța duminica, dupa alegerile europarlamentare, daca va candida la scrutinul prezidențial.Zi plina la CCR - Decizie cruciala pe Codurile penale! Iohannis așteapta și el verdictul judecatorilor…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca imediat dupa alegerile europarlamentare nu se va forma o noua majoritate in Parlament, ci abia dupa prezidențiale se va putea darama Guvernul. El susține ca in 2020 va fi nevoie de o resetare a peisajului politic pentru ca este nevoie de masuri dure…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca partidul sau va avea un candidat valoros la prezidențiale, dar in cazul in care in turul II vor ajunge Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, atunci nu va avea de ales decat sa-l voteze pe Klaus Iohannis. Ponta a comparat situația actuala cu cea din anul 2000,…

- Fostul premier Victor Ponta, in prezent lider al Pro Romania, a declarat, la Adevarul Live, ca tergiversarea discutarii solicitarii DNA privind ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu arata ca Liviu Dragnea il santajeaza pe liderul ALDE