Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a fost unul dintre marii absenți, alaturi de Traian Basescu, Liviu Dragnea, Mugur Isarescu și Gabriela Firea, de la ceremonia prin care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. Fostul președinte nu a mai aparut, de cateva luni, in spațiul public, iar explicația oficiala…

- Este unul dintre proiectele guvernului Dancila proiectate pentru a fi realizate prin PPP, in loc de construirea cu ajutorul fondurile europene gratuite. Comisarul european Corina Cretu a criticat in repetate randuri guvernul Dancila pentru ca ignora fondurile UE si nu trimite proiecte mari de infrastructura…

- Un șofer incepator a vrut sa se razbune pe polițistul care l-a lasat fara permis și, impreuna cu doi alți prieteni, a turnat vopsea verde pe mașina agentului. Cei trei tineri sunt acum cercetați sub control judiciar, fiind acuzați de ultraj. In septembrie, tanarul de 18 ani a fost oprit in trafic de…

- Darius Valcov citeaza un studiu al Bancii Europene pentru Investitii (BEI) referitor la spitalul regional care ar urma sa fie construit la Iasi, comparand costurile estimate cu cele ale unor spitale construite de Turcia in parteneriat public-privat. "530 milioane euro este costul total al…

- Comisarul European pentru Politica regionala, social-democrata Corina Crețu, o contrazice pe colega ei de partid, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in legatura cu costurile studiilor de fezabilitate pentru proiectele celor 3 spitale regionale, care ar urma sa fie construite la Cluj-Napoca,…

- Dupa o discutie cu premierul Viorica Dancila despre constructia celor trei spitale regionale de la Iasi, Cluj si Craiova, Corina Cretu a criticat din nou Executivul pentru modul prea lent de atragere a fondurilor europene. “Acele spitale au fost programate in 2015, in 2016 au fost discutii, in 2017…

- Cele trei spitale regionale de la Iași, Craiova și Cluj "se vor finaliza din fonduri europene etapizat", a declarat marți Rovana Plumb, in cadrul unei conferințe comune cu comisarul european Corina Crețu. Rovana Plumb a mai spus ca Romania este pregatita sa transmita Uniunii Europene studiile de fezabilitate…

- Intrebata intr-o conferinta de presa, la Bucuresti, ce explicatii a primit de la Guvern pentru intentia privind realizarea de proiecte in parteneriat public privat in loc sa fie folosite fonduri europene, Corina Cretu a raspuns: "Pentru mine a venit ca o surpriza aceasta noua pozitionare, pentru…