Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac a reacționat dupa ce Romania TV a anunțat o intalnire de ultima ora intre Ludovic Orban și Calin Popescu Tariceanu, in contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. ”ALDE nu e in cea mai fericita situație acum. A pierdut jumatate dintre parlamentari. Partidul, ca atare,…

- Camera Deputatilor discuta, marti, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta privind Fondul Suveran, iar liderul Pro Romania, Victor Ponta, anunta ca votul pentru acest act normativ este ”primul test al schimbarii in Parlament”. ”Putem sa vedem daca Dragnea - Valcov - Dancila - Ghizdeanu…

- Daca partidele care au constituit o majoritate care sa dea jos guvernul Dancila, s-au unit in privința acestui obiectiv și au reușit impreuna, formarea noului guvern, pe repede, intampina numeroase și nebanuite piedici. ALDE nu intra la guvernare și, la cum se gasește partidul acum, este explicabil.…

- Presedintele Iohannis ar putea desemna azi un nou premier. Doar PNL si PMP vor la guvernare Numele noului prim-ministru ar urma sa fie anuntat azi sau, cel mai tarziu, marti, in urma consultarilor care au avut loc la Cotroceni saptamana trecuta. Deşi preşedintele Iohannis a spus că doar…

- "Asteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri - si practic suntem in situatia in care in plus fata de Ministerul Mediului, al Energiei, Relatia cu Parlamentul, Ministerul de Interne, cred ca miercuri sau joi nu o sa mai avem nici ministru…

- ”Ieșirea de la guvernare inseamna demisiile din partea miniștrilor care sunt susținuți de ALDE și inlocuirea lor se va face printr-o simpla remaniere, fara a trece prin Parlament, intrucat in momentul in care iși dau demisiile, avem vacantare de funcție și protecția pentru partidul mic exista doar…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- "Domnul Tariceanu are mai multe propuneri. Una dintre ele este sa se reevalueze candidatii la sfarsitul lunii august, fiindca odata ce s-au anuntat candidatii se cristalizeaza opinia electoratului si s-ar putea sa avem modificari importante in ierarahie. A doua chestiune, vizavi de propunerea domnului…