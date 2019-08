Victor Ponta exclude întoarcerea la PSD "Nu exclud niciun fel de varianta, singurul lucru pe care il exclud, ca il tot aud sau mi-l spun colegi de buna credinta, il exclud, eu nu ma intorc in PSD. Pot sa colaborez cu pesedistii, nu-mi place conducerea PSD, dar eu sa ma intorc la PSD, cred ca singurul om din lume care mai crede in chestia asta e doamna Dancila, ca ma intorc la PSD sa ii iau partidul. Si vreau sa-i spun ca nu ma intorc la PSD. Nefiind membru PSD, nu pot sa ii iau partidul, ar trebui sa se gandeasca la alte probleme pe care le are si la unii pesedisti care o sa ii ia partidul", a precizat Ponta.



