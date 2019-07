Victor Ponta, după tragedia de la Caracal: OBLIGATORIU două lucruri „Spre deosebire de alți politicieni nu fac politica din moartea unor oameni nevinovați! Imi exprim doar solidaritatea și prezint condoleanțe familiei și celor apropiați! Dupa o asemenea tragedie trebuie insa obligatoriu doua lucruri: 1. sancționarea drastica și a criminalului și a oficialilor publici care au greșit grav! 2. Luarea tuturor masurilor legislative și logistice pentru a nu se repeta pe viitor greșelile administrative din acest caz!”, a scris, vineri dupa-amiaza, Victor Ponta pe contul sau de Facebook. Amintim ca Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

