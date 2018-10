”Locul Romaniei este in Uniunea Europeana - sunt mandru ca sunt roman dar sunt mandru si ca sunt european! Dincolo de frustrari si nemultumiti trebuie sa facem Europa sa functioneze mai bine si Romania sa fie mai puternica si mai respectata - NU sa iesim din UE!



In dezbaterea din Parlamentul European criticile au venit din partea TUTUROR grupurilor politice / dincolo de atacuri absurde “macoviste” s-a cerut Romaniei sa nu distruga justitia si regulile democratice pentru interesul unui singur om / raspunsurile penibile ale Vioricai Dancila ( care a vorbit crezand ca se afla in Bucuresti…