Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit vineri de la audieri dupa aproximativ doua ore și jumatate. Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Kovesi, deschis de Secția pentru investigarea magistraților. El a afirmat la ieșire ca a raspuns tuturor intrebarilor in fața procurorilor.„Nu mi-a aratat…

- Victor Ponta, audiat de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor Victor Ponta. Arhiva Foto: gov.ro. Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, în aceasta dimineata, la Parchetul General, unde este audiat în dosarul de coruptie care o vizeaza pe fosta sefa a DNA, Laura Codruta…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dimineata la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, in dosarul deschis pe numele fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Dosarul a fost deschis in decembrie 2018,…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, i-a luat apararea Laurei Codruța Kovesi in legatura cu citarea la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, in calitatea de suspect intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. ”Avem incredere…

- Procurorul-sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, Adina Florea, a confirmat joi dimineata ca ancheta in cazul fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost deschisa ca urmare a unei sesizari facute de Sebastian Ghita. "Este un dosar deschis ca urmare a sesizarii…

- Fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a anuntat miercuri seara ca a fost citata vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa „S-a prezentat…

- O noua audiere importanta la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, anunta Antena 3.Angela Nicolae a dat explicatii…

- Nicolae Popa, fostul șef al FNI, a ajuns in aceasta dimineața la Parchetul General. Acesta va fi audiat in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa de Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Ghița acuza, in plangerea depusa, ca a fost rugat de Laura…