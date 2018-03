Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit cu Klaus Iohannis, afirmand ca planul era ca PSD sa ii retraga sprijinul politic lui Ponta, iar Vasile Dancu sa devina premier.

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni,...

- In timpul guvernarii USL, actualul lider al PSD s-a aratat foarte interesat de numirile facute la varful DNA si DIICOT, afirma Victor Ponta intr-un interviu pentru stiripesurse.ro. Din spusele acestuia, mai rezulta si ca succesorul sau la sefia partidului se intalnea cu fostii sefi ai SRI la una din…

- Fostul premier Victor Ponta a vorbit, in cadrul interviului acordat STIRIPESURSE.RO, despre episodul "Colectiv", accident care a condus, de altfel, la plecarea sa din functia de prim-ministru.Citeste si: Ponta, despre DEDESUBTURILE candidaturii sale la prezidentiale, dupa ruperea USL. Cum…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca imediat dupa pierderea alegerilor prezidențiale a avut o discuție cu Iohannis, in care au convenit ca el sa mearga mai departe ca premier. Ulterior, au inceput problemele cu dosarele pentru el și Liviu Dragnea.”In…

- Fostul lider PSD, Victor Ponta, a vorbit intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, despre scenariile care au dus la candidatura sa la prezidentiale. Ponta sustine ca a refuzat vehement sa candideze impotriva lui Crin Antonescu, insa au existat presiuni in acest sens dupa ce Iohannis l-a inlocuit…

- Fostul premier Victor Ponta a povestit, intr-un interviu pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca razboiul pe care il duce cu Liviu Dragnea nu este "pe chestii personale". Fostul premier vrea sa-i atraga pe foștii alegatori ai PSD sa-l voteze pe el la viitoarele alegeri."Nu ma plang in afara țarii de țara…

- Fostul premier Victor Ponta susține, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu a fost la intalnirea pe care o invoca Sebastian Ghița, cu Laura Codruța Kovesi. Ponta este convins ca Sebastian Ghița mai are multe de spus.”Sebastian Ghița a aratat, deocamdata, un lucru pe care eu l știam…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi marturii incredibile. Udrea s-a dezlantuit pur si simplu in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur si simplu pe Liviu Dragnea si Victor Ponta. Fostul ministru sustine ca cei doi erau prieteni buni cu sefa…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Traficul rutier pe DN 64, la kilometrul 134+350, in orasul Baile Olanesti, este blocat total incepand cu ora 12,00, pentru aproximativ o ora, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete, potrivit…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat…

- Dupa contre dure cu fostul sau partener, Liviu Dragnea, Victor Ponta iese la rampa si anunta startul oficial al razboiului. Fostul premier sustine, intr-o postare pe Facebook, ca simte ca e nevoie de o schimbare in ceea ce-l priveste si, voalat, isi anunta adversarii ca e pregatit sa intre din nou…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a continuat seria dezvaluirilor de dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit un episod incredibil. Acesta sustine ca seful PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost amenintat de ambasadorul Belgiei pe…

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat la Digi24 declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, care spunea ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat ca Dragnea ar fi dorit și el o funcție in acel executiv…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului.Dragnea a declarat, intr-o emisiune…

- Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne in primul Cabinet pe care l-a condus in calitate de premier, a declarat miercuri deputatul independent Daniel Constantin, fost partener de alianta cu PSD in acea perioada.Intrebat…

- Fostul premier Victor Ponta, sub aparența ca nu-i place sa spele rufele in public, da o replica de ținut minte lui Dragnea caruia ii prevede 150 de ani de pușcarie daca Maior și Coldea spun tot ce știu despre el. O sa iasa din pușcarie in 2040 acest ”chelner de Teleorman”. „Dragnea nu vrea ...

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine, la…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Cozmin Gușa a facut o analiza in trei puncte a Congresului PSD. Consultatul politic considera ca Liviu Dragnea și-a fixat deja urmatoarea ținta pe termen scurt dupa legile justiției, și anume executarea SRI-ului și a șefului acestei instituții. Gușa mai spune ca in cele din urma și președintele Iohannis…

- Gabriel Oprea sustine ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul" sau si "sprijinul UNPR". "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente…

- PSD sta pe un butoi de pulbere. Mai sunt mai putin de doua zile pana la Congres, dar mai multe voci din partid critica organizarea acestuia, dar si actuala conducere a formatiunii. Rares Bogdan de la Realitatea TV intervine in scandalul celui mai mare partid din Romania. Vedeta Realitatea TV ii distruge…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica.

- Fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente, Ana Maria Patru, a explicat cum a ajuns sa planga in hohote la DNA Ploiești. Ea susține ca procurorul Lucian Onea i-a cerut in mod direct denunțuri despre oameni politici importanți cum ar fi Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Traian Basescu.…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- Stefanescu, despre revocarea lui Kovesi: Nu vedeti ca ne ascundem dupa deget la acest subiect? Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, luni, ca nu considera ca in sedinta CEX se va discuta despre revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece membrii partidului…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- ”Trei intamplari din ultima vreme au umplut paharul, spune un vicepreședinte PSD. Iohannis a anunțat la televizor ca președintele nostru s-a dus la o intalnire in secret la Cotroceni. Am ramas fara glas, cand am aflat chiar din gura lui Iohannis ca a mers la negocieri, ca Dragnea e o jucarie pe biroul…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Uniunea Salvati Romania va ataca la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind infiintarea Comisiei de ancheta referitoare la activitatea directorului SPP.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele Iohannis pe tema justiției"Noi consideram aceasta…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dupa amiaza la sediul DNA pentru a fi audiat in calitate de martor in cel mai nou dosar al lui Dragnea.„Nu stiu, poate o sa imi aduca noroc. N-ati vazut? Martorii din dosarul asta, unul e șef la ANCOM, altul e ministru.”, a spus Ponta la sosire…

- Liviu Dragnea va fi cel care va deconta nerevocarea lui Kovesi din funcție, considera Cozmin Gușa, care subliniaza ca acesta este și motivul pentru care liderul social-democrat a stabilit o data atat de apropiata pentru Congresul PSD. Președintele nu are cum sa o revoce pe Kovesi, indiferent…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, a anuntat joi ca a primit dovada scrisa ca a fost chemat doar martor la DNA si, in aceste conditii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa-si ceara scuze imediat pentru "minciunile" spuse la adresa lui.

- Continua razboiul la scena deschisa dintre șeful PSD, Liviu Dragnea și fostul premier Victor Ponta. Intregul razboi, mocnit in ultima perioada, a explodat in momentul in care Dragnea l-a acuzat pe Ponta ca l-ar fi denunțat in Dosarul Tel Drum. La randul sau, Ponta a declarat raspicat ca este martor…

- Fostul premier Victor Ponta a facut show in Parlament, la votul de investitura al Guvernului. Victor Ponta a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD și i-a urat Vioricai Dancila sa aiba parte de succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier PSD.”Dupa…

- Comitetul Executiv al PSD a decis azi sa mearga miercuri la Cotroceni cu propunerea de premier. A fost propusa Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati. Decizia finala apartine insa presedintelui Iohannis. Liviu Dragnea a vorbit despre…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea pentru Palatul Victoria. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate și devoaleaza care este marea intrebare de la ședința decisiva de luni. Ramane Carmen Dan și Tudose nu mai este premier?, intreaba retoric Ponta.

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- In 2017, schimbarea Legilor Justiției, vizita lui Iohannis in Statele Unite, ancheta declansata de DNA asupra lui Liviu Dragnea, achizițiile de armament din SUA si evenimentele de la Comisia „Sufrageria lui Oprea” au fost acaparat prim-planul la televiziunile de stiri si in presa scrisa.