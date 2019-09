Victor Ponta: DNA nu a fost niciodată etalonul corupției pentru mine ”DNA nu a fost niciodata etalonul corupției pentru mine. In continuare cred ca Romania a avut un stat puternic, care a reușit sa opreasca terorism pe teritoriul Romaniei, care a reușit sa combata crima organizata, sub forma clanurilor interlope, iar acest stat puternic nu mai exista. De aceea ce se intampla la Caracal se intampla in toata țara. Abuzurile care s-au comis impotriva mea, eu am fost la toate DNA-urile, acelea sunt abuzuri și lucruri total greșite pornite din dorința de marire a unor oameni. Doamna Kovesi, Onea, Portocala, sistemul nu a avut anticorpi sa lupte impotriva lor. Un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

