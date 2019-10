Victor Ponta, dezvăluiri sumbre. Ce se întâmplă după moţiunea de cenzură "Toata lumea vorbeste despre cine vine Prim Ministru dupa motiunea de cenzura - cine ajunge la guvernare - cum se schimba situatia la Alegerile Prezidentiale .... Si eu sunt singurul care intreb mereu si vreau sa aflu doar un singur lucru : CINE FACE BUGETUL PENTRU 2020 , CU CE BANI SI DE UNDE ? Nu ma astept sa inteleaga Vio si Fifi ce inseamna buget, deficit - complicat , prea multi neuroni necesari... Orlando intelege dar il doare fix in cot ca el pleaca si platesc altii ! Faptul ca nu vad la PNL ( cu exceptia lui Catu) si la USR ( chiar fara exceptii) nicio preocupare este fff grav… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

