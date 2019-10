Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Constanța, Radu Babuș, susține ca majoritatea partidelor din opoziție se feresc sa intre la guvernare, iar o coaliție ar fi greu de realizat daca trece moțiunea de cenzura, potrivit Mediafax:„Referitor la numarul celor care urmeaza sa voteze aceasta moțiune din partea opoziției,…

- ”Motiunea trece cu 233 de voturi. In acest moment, ma refer exclusiv matematic, in functie de apartenenta la fiecare partid, PSD nu are aceasta suma de 233 de parlamentari. Asta este o veste proasta. Exista si o veste buna: nici cele cinci partide adunate nu fac 233. Vom vedea joi la motiunea de…

- 'Scena politica romana trece prin permutari foarte puternice, poate o situatie atipica si nemaiintalnita, cel putin de la Revolutie incoace. Trebuie sa ne obisnuim si cu aceste perioade. Eu am fost si sunt in continuare un puternic sustinator al iesirii de la guvernare si al faptului ca trebuie…

- Pro Romania voteaza motiunea de cenzura la vedere. "Nu doar ca am semnat motiunea de cenzura si eu si toti cei de la Pro Romania, o votam la vedere. O sa incerc si alti fosti colegi de la PSD ca acest caraghioslac si aceasta bataie de joc trebuie sa inceteze", a afirmat Ponta, marti seara, la Digi…

- Parlamentarii Pro Romania au semnat motiunea de cenzura si o vor vota "la vedere", a anuntat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta. "Am semnat deja, am depus de saptamana trecuta semnaturile si am spus foarte clar ca o votam. Nu stiu cine avea dubii, poate eventual fosti colegi…

- Teodor Melescanu a explicat, la Digi24, ca motiunea de cenzura va arata care este echilibrul fortelor politice in Parlament.''Decizia CCR nu se discuta, ci se aplica. Este obligatorie. Din acest punct de vedere s-au clarificat anumite aspecte, dar a ramas problema de baza referitoare la…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, luni, ca daca premierul Viorica Dancila nu va veni pana miercuri in Parlament cu un guvern restructurat, parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura, conform Agerpres.Citește și: VIDEO Gheorghe Dinca, TUPEU INCREDIBIL - Criminalul…

- Victor Ponta le-a transmis liberalilor ca va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila numai daca va fi cooptat intr-un nou guvern instalat de PNL. Ludovic Orban a refuzat, pe motiv ca asocierea cu ProRomania, partid desprins din PSD, ar dauna grav sanatatii PNL pe termen lung. In paralel,…