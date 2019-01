Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost candidat la prezidențiale, susține ca in cazul in care Liviu Dragnea va candida la prezidențiale și va ajunge in turul II impotriva lui Klaus Iohannis, atunci inseamna ca cei doi au facut un blat pentru ca este clar ca i s-a facut culoar lui Iohannis sa caștige…

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, admite ca in timpul guvernarii sale a facut o ”mare prostie” cu celebra ”taxa pe stalp” și arata ca Liviu Dragnea și Eugen Teodorovici erau alaturi de el la acel moment, tocmai de aceea nu iși explica de ce aceștia iau masuri care deja s-au dovedit…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea și Darius Valcov au pus la cale cel mai mare jaf din istoria Romaniei, asta dupa ce a vazut Hotararea de Guvern privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Ponta susține ca pentru acest jaf, Liviu Dragnea și Darius Valcov vor ajunge…

- Liviu Dragnea face curațenie de adversari, in PSD! A inceput excluderile de toamna, dupa ce l-a dat afara, in vara lui 2017, pe Victor Ponta, fost președinte al partidului. Fostul premier a vorbit și despre excluderile din PSD. Marian Neacșu, fost secretar general al partidului, și Adrian Țuțuianu,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, atac exploziv la adresa lui Liviu Dragnea și Darius Valcov, pe tema finanțarii cu bani europeni a unor proiecte prcum spitalele regionale."Sunt foarte dezamagit de faptul ca proiectele spitalelor regionale din Iasi, Cluj si Craiova au fost abandonate de actualul…

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, susține ca ințelege motivele pentru care Corina Crețu este ”șocata” in momentul in care este atacata și criticata virulent de ”foști PDL-iști și foști PRM-iști”, aflați acum in PSD. Ponta considera ca dincolo de ”șobolani” sunt mulți romani care vad și…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a vorbit, joi seara, in emisiunea "Dosar de politician" a postului B1 TV, despre preconizata remaniere guvernamentala din Guvernul Dancila."E o metoda pe care ( Liviu Dragnea, n.r.) o practica extraordinar de bine, si anume baga sobolani in sac, ii amesteca,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu se pune problema sa revina in PSD si ca, in opinia, sa, problemele fostului sau partid nu se vor rezolva nici daca pleaca Liviu Dragnea, scrie Agerpres. "Nu ma intorc la PSD nici eu, nici…