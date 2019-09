Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, s-a intalnit, luni, cu primarul orasului Jersey City, Steven Fulop, discutiile vizand, intre altele, posibilitatea deschiderii unei linii aeriene directe intre Bucuresti si New Jersey, potrivit Biroului de presa…

- In contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu primarul orașului Jersey City, Steven Fulop.In cadrul discuțiilor premierul a subliniat oportunitațile economice din domenii esențiale precum energie, infrastructura,…

- Romania ramane ferm angajata promisiunii de a aloca 2% din Produsul Intern Brut pentru Aparare, a declarat, joi, premierul Viorica Dancila, la vernisajul expozitiei "Suntem impreuna: Romania si Statele Unite - 15 ani in NATO", eveniment organizat de Ambasada SUA la Bucuresti. "Romania ramane ferm angajata…

- 'SUA sunt foarte preocupate de statul de drept si nu doar din motivele evidente, anume ca nu poti avea o societate civila fara statul de drept. Este foarte greu sa creezi un climat de investitii propice in orice tara unde cei care vor sa isi riste capitalul nu stiu care sunt regulile sau care, mai…

- Marți, la Antena 3, in cadrul unei ediții speciale, analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat cine a convocat intalnirea in SUA dintre Klaus Iohannis și Donald Trump, dar și daca este benefica sau nu pentru Romania. „La fel ca dumneavoastra, știu ca un rol important l-a avut Ambasadorul Romaniei…

- Virgil Anastasiu, fostul soț al binecunoscutei cantarețe Corina Chiriac, a incetat din viața. Virgil Anastasiu a murit luni, la Gura Riului, langa Sibiu, acolo se retrasese de cițiva ani. Fostul soț al Corinei Chiriac a incetat din viața la varsta de 58 de ani, potrivit starsibian.ro. Virgil Anastasiu…

- 'Celebrarea Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii imi ofera placutul prilej de a evoca relatia stransa si dinamica pe care Romania o dezvolta cu unul dintre cei mai puternici aliati si parteneri ai sai. Dialogul Romania - SUA este conturat de liniile majore de actiune definite de Parteneriatul…