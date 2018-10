Victor Ponta, despre ordonanţa pe legile justiţiei: Magistraţii vor da Guvernul în judecată şi vor câştiga "Am fost prim-ministru și minsitru. Știu ca atunci cand adopți in justiție și nu doar acolo este bine sa nu dai OUG peste noapte, urgent. Este bine sa se dezbata. Sa intrebi magistrații, avocații. Sa intrebi cum este in alte parti. OUG peste noapte eu mai știu, OUG 13 de anul trecut și au ieșit prost. Nu au fost gandite. Asta este o OUG și mai speciala pentru ca se refera la niște legi care timp de un an, din noiembrie anul trecut, au fost in parlament, la CCR, la Iohannis, iar Parlament. Le-ați dezbatut la televizor. Dupa un an de zile, au fost adoptate in sfarșit, ultima acum 3 zile, de ce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

