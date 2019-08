Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura."PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii,…

- Președintele PSD și premierul Romaniei, Viorica Dancila, negociaza, astazi, cu liderul PRO Romania, Victor Ponta, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea insa este una mai veche și ii aparține lui Liviu Dragnea, a dezvaluit Liderul…

- ”PNL, imediat dupa alegerile europarlamentare a decis sa depuna in fapt voința clara exprimata de cetațenii romani la votul din 26 mai pentru Parlamentul European și la referendumul convocat de președintele Romaniei. Am demarat procedura moțiunii de cenzura inca din prima saptamana și ne-am angajat…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…

- ”Singura moțiune care a trecut a fost aceea cand eram in USL, atunca cand a fost USL-ul și a venit Victor Ponta și știa foarte bine cu ce miniștri vine. Era impreuna cu Crin Antonescu, un liberal desavarșit. E adevarat, cred ca și noi, PSD-ul, am greșit in 2014 (n.r ca nu l-au lasat pe Crin Antonescu…

- Klaus Iohannis a propus partidelor politice semnarea unui Acord Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Primele formațiuni care au raspuns pozitiv sunt cele din opoziție.Joi, 13 iunie, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare…

- Delegații ale PNL, USR și PMP discuta in Parlament, la ora transmiterii acestei știri, cu o delegație a UDMR, despre moțiunea de cenzura.PNL a realizat un draft de moțiune pe care l-a inaintat celorlalte partide pentru consultare și propuneri. Liderul PNL Ludovic Orban și-a anunțat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anuțat ca partidul sau va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului. ”Obiectivul nostru a fost sa invingem PSD și sa scoatem cel mai bun scor la alegerile...