- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a descris in puține cuvinte intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, de luni seara, de la Palatul Cotroceni: "o intrevedere foarte scurta". O intalnire la care Iohannis i-a anunțat doar numele viitorului premier și in timpul careia, susține liderul PRO Romania,…

- Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu au pozitii diferite la negoicerile pentru viitorul guvern. Intrebat despre tensiunile cu Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta a raspuns ca relațiile sunt ”foarte bune, ne vedem și azi, vorbim tot timpul, mancam sarmale daca trebuie, dar, in același timp, cu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, duminica seara, ca sunt speculatii informatiile potrivit carora ar vrea sa preia PSD, el explicand ca nu este membru PSD si nici nu doreste sa se inscrie, caz in care nu are cum sa devina presedintele formatiunii. Ponta a precizat, insa, ca are proiectul…

- Dupa ce i-a ajutat sa darame Guvernul Dancila, Victor Ponta planuieste sa-i tina pe liberali inca doi ani in Piata Victoriei, in afara palatului omonim. Ludovic Orban risca sa repede episodul Geoana 2009 si sa se bucure pentru nimic.Imediat dupa caderea Guvernului Dancila, Victor Ponta pune…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, ca "foarte mulți" parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura nu mai au aceeași opinie ca atunci cand au semnat documentul și ca PSD nu are nevoie de un plan B deoarece moțiunea de cenzura nu va trece, scrie Mediafax. "Lumea…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, anunța ca parlamentarii Pro Romania vor vota moțiunea de cenzura, dar ulterior nu vor mai vota un Guvern cu oameni ”incapabili”. Ponta arata ca este nevoie de o schimbare reala și profunda, nu doar de o alternanța la putere.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți ca, dupa ce moțiunea de cenzura va fi adoptata și o sa cada Guvernul Dancila, partidul sau va merge la Cotroceni alaturi de foștii colegi din PSD pentru...

- ​Victor Ponta spune ca varianta anticipatelor cu care insista USR este o minciuna și cere partidului lui Barna și PNL sa faca un acord politic și sa-și asume guvernarea dupa o eventuala cadere a guvernului Dancila la moțiunea de cenzura. „Daca fac un acord politic de guvernare PNL-USR,…