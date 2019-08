Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a povestit ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru presedintia…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a cerut ''sprijinul pentru ramanerea la guvernare'' si sustine ca discutiile au esuat din cauza sefei social-democratilor, care a acceptat toate conditiile pe care liderul Pro Romania i le-a pus, cu exceptia…

- Cei trei vor discuta despre formula in care vor merge mai departe in coaliția de guvernare, potrivit Mediafax. Discuțiile vor continua in week-end. Discuțiile au loc in contextul in care ALDE și-a aratat nemulțumirea fața de rectificarea bugetara facuta de PSD, și anume realocarea unor sume…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…

- UPDATE. Negocierile purtate luni intre Viorica Dancila și Victor Ponta, pe de o parte, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu pe de alta parte, și de Victor Ponta și Tariceanu separat, au eșuat, cei trei lideri de partide ramanand fiecare pe poziția lui, fara sa poata contura nici macar ideea…

- Negocierile purtate de premierul Viorica Dancila cu liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu-Tariceanu, respectiv Victor Ponta, nu au dat roade pentru PSD, fiecare dintre formatiuni fiind decise sa vina cu propriul candidat pentru prezidentialele din toamna, cu toate ca se vehicula ideea unui candidat…

- "Eu nu as exclude in continuare candidatura domnului Tariceanu la prezidentiale. Asa a fost si in 2014, atunci au candidat si dl Ponta, si dl Tariceanu si nu au fost probleme. In primul tur, dl Ponta a obtinut 40 la suta, si dl Tariceanu 7 la suta. Eu ma gandesc la o intrare la guvernare a Pro Romania…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, considera ca alegerea Ursulei von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene este "o veste buna pentru Europa", pentru Romania ramanand prioritara obtinerea unui portofoliu de comisar european cat mai "semnificativ", potrivit agerpres.ro."O…