Cristian Pletea, din Constanta, invins in sferturi la Jocurile Olimpice pentru Tineret

Jucatorul constantean de tenis de masa Cristian Pletea s a oprit in sferturile probei de simplu a Jocurilor Olimpice pentru Tineret, intrecere care se disputa in aceasta perioada in Argentina, la Buenos Aires. Cristian a avut parte… [citeste mai departe]