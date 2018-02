Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . UPDATE 16.20: Primarul Mihai Chirica…

- Remus Borza a precizat faptul ca in administrația Trump, anul trecut, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere și mai evidenta fața de 2016, in perioada mandatului lui Barack Obama. Totodata, Borza subliniaza faptul ca deși SUA a avut o creștere de 2,3%, in Romania exista persoane nemulțumite…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...) distruge tot ce a reusit aceasta tara in ultimii sase ani si ne aduce inapoi la anul 2010". "In 2010 (cand s-au…

- Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile pe tema excluderii lui Chirica vor fi purtate in interiorul partidului si ca, pana ce nu va fi luata o decizie finala, nu vor fi facute declaratii publice. "Noi discutam in cadru statutar, in interiorul partidului. Este…

- "Daca Liviu Dragnea vrea sa distruga social-democrația, eu ii spun ca nu se poate. Nu se poate pentru ca social-democrația nu s-a nascut la Teleorman. Sunt voci care spun ca acum 120-130 ani s-a nascut undeva in zona Moldovei dar, desigur, asta depinde foarte mult și de viziunea colegilor mei", a…

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, neaga acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca daca se dovedește ca el a fost denunțator in dosarul in care este cercetat Dragnea, este pregatit sa iși dea demisia din Parlament și sa renunțe la politica. Victor Ponta,…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- Victor Ponta comenteaza știrea ca Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, ar putea fi numit președinte ANAF, așa cum a anunțat in premier STIRIPESURSE.RO. Fostul premier atrage atenția ca in Guvernul Dancila este o harababura fara precedent, cel puțin in doua domenii: finanțe și…

- Politistii din Teleorman au deschis un dosar de cercetare penala dupa ce o eleva de la o scoala din Alexandria a fost filmata snopind in bataie o colega, pe o strada din centrul Alexandriei, fara ca cineva sa intervina. Imaginile au fost postate pe Facebook.

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. „A cazut Guvernul Tudose, al doilea prim-ministru al Securitatii dupa Grindeanu, pus si dat jos de Dragnea in doar o jumatafe de an. Ca a plecat, nicio paguba, nu a folosit cu nimic tarii…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- Fostul premier, Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, a reacționat la noua schimbare a premierului de catre foștii colegi din PSD. Ponta spune ca ultima decizie a social-democraților arata clar ca Liviu Dragnea a confiscat și guvernarea Romaniei. Victor Ponta a reacționat la decizia PSD de a retrage…

- La Antena 3, in emisiunea ”News Magazine” fostul premier Sorin Grindeanu a declarat: ”Indemnul meu este la dialog și la gasirea unei soluții. La cum s-au desfașurat lucrurile, miercuri, cand a fost sedința de guvern și varful disputei intre prim-ministru și doamna ministru de Interne, Carmen Dan,…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, raspunzand astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in CEx trebuie sa se discute inlaturarea lui Tudose. „Eu inca sper ca Mihai…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Anul trece, noi ramanem. Chiar daca ne clatinam un pic. A fost un an al ofensivei impotriva justitiei independente. Un an in care hotii, plagiatorii, cei cu diplome obtinute la fabrici de profil au dat asalt dupa asalt impotriva celor care au indraznit sa ii deranjeze. Au acumulat experienta,…

- Tensiunile recente prin care trece Romania, odata cu frontul comun facut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini sa le transmita acestora un mesaj dur . "In loc sa le trimitem legile traduse, poate era mai bine sa le cerem ambasadorilor respectivi sa-și citeasca…

- Cristina Tunegaru, profesoara de Limba romana care a avut numeroase declaratii critice la adresa sistemului de invatamant, a comentat, joi, pe Facebook evenimentul de la scoala din Teleorman, in care mai multi elevi au agresat fizic si verbal o profesoara. De altfel, unul dintre elevii agresivi a ajuns…

- Imaginile neputintei din invatamant vin dintr-o scoala din Teleorman, unde mai multi elevi au atacat o profesoara chiar in sala de clasa. Au incoltit-o si au filmat-o, in timp ce un adolescent a lovit-o in mod repetat. In injuraturile elevilor de clasa a opta, dascalul a parasit ora. A fost o gluma,…

- Fostul premier Victor Ponta scrie pe pagina sa de Facebook ca, dupa episodul Grindeanu, "a venit rândul lui Tudose sa fie 'securist, tradator, om al Sistemului' doar pentru ca își permite sa nu susțina aberatiile penal-paranoice ale 'Cuplului

- Fostul premier Victor Ponta desfiinteaza proiectul de buget al Guvernului. Ponta spune, referindu-se la proiectul despre care au aparut miercuri primele informații, ca o sa vina criza in timp ce politicienii „bat campii”."Cand trecem de la vorbe frumoase la televiziune la cifrele seci din…

- Liberalii depun, vineri, la ora 12, motiunea de cenzura intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, demers initiat dupa ce guvernul Tudose a adoptat ordonanta de modificare a Codului Fiscal si sprijinit de catre grupurile parlamentare ale USR si PMP. Fostul premier Victor Ponta, copreședinte…

- Victor Ponta repinge vehement acuzatiile potrivit carora el l-ar fi denuntat pe Liviu Dragnea: "Dragnea ne acuza pe mine, pe Grindeanu si pe Teodorovici de ceva ce n-am facut...E o prostie, nu stiam ca exista vreo sesizare a OLAF. Aceasta a fost facuta in 2016 cand eu si Teodorivici eram in…

- "Raspunsul meu este politicos dar ferm: NU! 1. Nu ma vad pe mine votand o motiune contra Guvernului PSD (nu sunt ca Dragnea care i-a fortat pe altii sa voteze contra Guvernului PSD condus de Grindeanu) 2. Nu cred ca inlocuirea unui Guvern PSD cu unul condus de PNL ajutat de Basescu…

- ”Victor Ponta a spus ca m-am vazut cu Liviu Dragnea și așa am mai scos o prostie pe gura cum a fost cea de ieri ca Magureanu și sistemul comunostoid este creatorul partidului sau! Nu Victor! Nu m-am vazut cu Dragnea! Am fost la vanatoare in Teleorman dar nu cu Liviu! Tu ai fost cu Liviu! Si cand…

- Victor Ponta a scris pe pagina sa de Facebook , duminica, in ziua congresului tineretului social-democrat, ca "Am infiintat TSD ( Tineretul Social Democrat) in noiembrie 2002 alaturi de 100 de tineri care isi doreau sa schimbe si Partidul si Romania/ am fost primul Presedinte al TSD", adaugand ca "Azi…

- Fostul premier Victor Ponta si-a exprimat mirarea ca în cadrul organizatiei TSD se vorbeste despre "Pirati", si a aratat ca "macar presedintele TSD este singurul sef de organizatie nationala care nu este din Teleorman", printr-o postare facuta duminica pe pagina sa de socializare.…