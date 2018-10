Victor Ponta, despre creşterea pensiilor: Mi se pare cea mai ticăloasă minciună "Proiectul propus de d-na Olguta Vasilescu este foarte frumos, este extraordinar. Vreau ca mamei mele sa i se dubleze pensia. Cred ca a muncit si ca merita acest lucru. Problema este ca vreau ca mama sa primeasca acesti bani si sa nu vina cineva in 2021 sa spuna ca nu erau bani", a afirmat Ponta. Acesta si-a exprimat neincrederea in proiectul de lege prezentat de ministrul Muncii, in contextul in care majorarea punctului de pensie va fi facuta in perioade preelectorale, iar bugetul de stat nu permite asemenea cresteri. "De unde vor curge acesti bani? Au fost suficient de cinici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

