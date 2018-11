Stiri pe aceeasi tema

- "Instituim astazi un mecanism de economisire pentru copii, contul de economii Junior Centenar, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri. Toti copiii din Romania vor fi inclusi pana la varsta de 18 ani intr-un mecanism activ de economisire. Concret, statul va deschide…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, acuza guvernul ca nu mai are bani de pensii și salarii și face promisiuni pe care nu le poate respecta."Povestea asta cu blocarea rectificarii, ca nu ințeleg de ce blocheaza Iohannis, trebuie redusa la ce se intampla cu adevarat. Faptul ca s-au terminat banii…